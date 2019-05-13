新住民發展基金考察 移民署將放寬補助

（中央社記者黃麗芸台北13日電）多名立委今天南下新竹市和桃園市進行考察座談會了解「新住民發展基金執行與成效」，移民署表示，今年將大幅放寬補助項目及基準，並規劃辦理陪伴機制，貼近新住民生活所需。

移民署今天發布新聞稿表示，立法院內政委員會今天到新竹市、桃園市進行「新住民發展基金執行與成效」考察座談會，包括多名立委、內政部政務次長陳宗彥和移民署副署長梁國輝都共同參與。

「新住民發展基金」長期補助各地方政府辦理新住民家庭服務中心的業務，以整合連結社區的服務資源。移民署說，一行人今天陸續前往新竹市新住民家庭服務中心、新竹市北區康樂社區發展協會及桃園市新住民家庭服務中心進行視察。

首先，新竹市新住民家庭服務中心以「愛的新南向」之名推動「新住民行動書箱」活動，透過裝載約250冊各國書籍的行動書箱，進行6個社區巡迴，讓新住民子女能更了解父母親的母國文化，深具特色。

緊接著，康樂社區發展協會理事長林再興也邀請立委們搭乘深具特色的「槺榔站」輕便車，除介紹社區致力推展的有機生態外，也說明將持續培力新住民舞台展演能力，鼓勵參與社區文化交流活動，以擴大其社會網絡資源。

最後抵達桃園市新住民家庭服務中心視察，由桃園市政府參事鄭貴華及桃園市社會局副局長劉思遠陪同，並指出該中心在去年進駐當地新住民文化會館，擴大多元文化展覽及親子空間服務等，提升對新住民多元友善的福利服務措施。

立委林麗蟬相當關切新住民發展基金推動陪伴機制，以及衛福部新住民關懷服務據點和可投入新住民培力工作等議題；立委鄭寶清則認為，政府應積極協助新住民儘速適應在台生活及相關培力。

陳宗彥表示，政府長期持續推動新住民照顧服務，總統蔡英文就任以來就相當重視提升新住民及子女培力；內政部長徐國勇也親身到地方政府瞭解新住民在生活上所遇到的問題，並聆聽相關建言。

為提升「新住民發展基金」運用成效，陳宗彥說，今年除積極推動新住民及其子女培力外，也將大幅放寬補助項目及基準，像是鬆綁保險費的規定、提升材料費等項目的補助金額，增訂研討會補助計畫，以鼓勵申請單位辦理，未來將持續滾動檢討，並規劃辦理陪伴機制，與時俱進推動新住民照顧服務工作。（編輯：張銘坤）1080513