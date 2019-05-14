兩棲蛙人勇闖克難週 邁向艱苦天堂路

（中央社記者王承中台北14日電）海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班148期10日開始6天5夜的綜合考驗週，明天將進入最後一天「天堂路」的考驗。國防部發言人臉書今天發文表示，連日來的艱難課程，讓學員體力透支，但仍展現堅定的決心意志。

海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班148期於3月開訓，歷經兩個多月的訓練，於10日清晨正式開始為期6天5夜的綜合考驗週，俗稱「克難週」的總驗收。

國防部發言人臉書表示，兩棲偵搜專長班第148期克難週昨天邁入第4天，連日來幾乎不眠不休的艱難課程，讓學員處於體力透支、睡眠不足狀態，面對接踵而來的挑戰，小蝌蚪們展現堅定的決心與意志。

國防部指出，第4天課程為路上滲透及困難地形通過，學員以各艇為單位運用戰術動作，沿途搜索建築物及通過開闊地，並以蛙人操及匍匐前進等動作通過沼澤地形，向成蛙之路邁進。並在文章上標註，「明天來到最終章」、「天堂路comingsoon」，以及「蝌蚪成蛙就在明天」。

海軍陸戰隊兩棲偵搜專長班148期克難週於10日零時展開6天5夜不間斷密集訓練。前五天的課程包含海上操舟、頂艇行軍、蛙人操、衝鬥艇、武術格鬥、武裝深潛、武裝踩水、武裝泅渡及著裝平潛、路上滲透及困難地形通過等項目。

最後一天將進行多種運動綜合驗收，也就是俗稱的天堂路，學員必須在50公尺長、舖滿尖銳珊瑚礁岩石塊的天堂路上，進行滾、爬、翻、匍匐前進等技巧，以及操演蛙操動作，包括俯臥打水、仰臥打水、俯臥倒立、腿部運動、背部運動、跪臥挺腹與仰臥挺身等動作。（編輯：郭萍英）1080514