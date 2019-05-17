綠將公投法逕付二讀 110年起2年投票一次

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒台北17日電）民進黨立法院黨團在今天立法院會中，趁國民黨立委先行離席在議場外開記者會之際，提案將立委蔣絜安版公投法修正草案逕付二讀；草案明定公民投票日，自110年起每2年舉行一次。

立法院內政委員會8、9日排審公民投票法部分條文修正草案，但連續2天遭國民黨團強力杯葛，會議無法開始。

立法院會今天處理同婚專法，下午同婚專法三讀前，國民黨立委都已先行離席，在議場外召開記者會，民進黨團就在院會休息前，提案將報告事項第15案，也就是蔣絜安提出的公投法部分條文修正草案逕付二讀。因在場立委沒有異議，立法院長蘇嘉全宣布，草案逕付二讀，並由民進黨團負責召集協商。

民進黨內知情人士表示，以蔣絜安的名義提出草案，並直接逕付二讀，其實就是民進黨團版，用這個方式比較不會引人注目，反正都是臨時會才處理，未來會先處理蔣絜安的版本，其他就放著，可以再用修正動議方式提出。

其中，在蔣絜安版草案中第23條明定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行一次；公民投票日為應放假之日。若照此版本三讀通過，代表2020年總統大選將不會有公投合併舉行。

民進黨內知情人士表示，2年一次的公投日，當然會有爭議，但這次修法其中一個重點，就是公投跟大選分開，一年選舉、一年公投，避免公投變成政治操作的工具，失去創制複決精神。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚說，公投法部分條文修正草案，還有一堆案子沒有審，國民黨團也知道民進黨團遲早會提出逕付二讀，因為過去國民黨團成功的在委員會擋住初審，民進黨團的作法，就要對未來的事情負責，「未來其他版本、行政院版本要不要抽出逕付二讀呢？」

未來公投法要怎麼處理，吳志揚說，民進黨團要對自己的表決負責，國民黨團論述的很清楚，不能選不好就要修改遊戲規則，過去批評鳥籠公投，現在卻修得更嚴格，技術上妨礙人民行使公投權，加上中選會主委被提名人李進勇的人事案，都是民進黨為了選舉作弊做準備。（編輯：林沂鋒）1080517