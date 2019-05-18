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台灣旅客傳遭海關索賄 外交部：越南致歉允查處

最新更新：2019/05/18 13:41

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）日前傳出台灣旅行團赴越南旅遊遭機場海關索賄，還有女團員疑遭男性安檢員不當觸摸。外交部今天表示，駐處已聯繫越南政府相關單位，越南境管機關已表達歉意，並允諾將積極查處後回覆。

媒體日前報導，台灣領隊投訴，台灣旅行團共104人於11日至15日搭機至越南旅遊，入境時在芽莊金蘭機場遭海關索賄，還發生機場男性安檢員不當觸摸女性團員進行搜身檢查的狀況。

外交部今天表示，外交部獲悉相關情形後，立即要求駐越南代表處、駐胡志明市辦事處進洽越南當局釐清案情，經兩駐處分別聯繫越南政府相關單位表達台灣對此高度重視與關切後，越南境管機關已表達歉意，並允諾將積極查處後回覆。駐處將針對這起事件持續與越方相關部門保持聯繫，掌握後續調查情形。

外交部提醒，民眾在越南境內若遇急難狀況需要協助，可撥打駐越南代表處緊急聯絡電話+(84)913219986（越南境內直撥0913-219-986）或是撥打駐胡志明市辦事處緊急聯絡電話+(84)903-927-019（越南境內直撥0903-927-019）；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心國內免付費「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095。（編輯：楊玫寧）1080518

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