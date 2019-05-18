國合會前進日內瓦辦論壇 凸顯台灣公衛貢獻

國合會將再度前往瑞士日內瓦，在WHA會議期間舉辦論壇，凸顯台灣在公衛方面的貢獻，國合會副秘書長李栢浡將擔任其中一位講者。中央社記者侯姿瑩攝 108年5月18日

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）世界衛生大會（WHA）將登場，今年台灣再度未獲邀。即便如此，國合會仍將前往瑞士日內瓦，在大會期間舉辦論壇，向國際說明台灣與友邦推動公共衛生合作的成果，展現台灣貢獻。

今年WHA將於5月20日至28日在日內瓦召開，雖然台灣未受邀，衛福部長陳時中仍率領「世衛行動團」前往日內瓦，期間將和友邦及理念相近國家的代表團進行雙邊會談或專業論壇，分享台灣在醫療、公衛方面的成就。國際合作發展基金會今年也再度參與世衛行動團。

國合會副秘書長李栢浡行前接受中央社專訪時表示，國合會將攜手世界展望會21日在日內瓦洲際飯店舉辦「支持社區健康工作者，落實初級健康照護」 （Realizing Primary Health Care through Enhanced Community Health Worker Support）論壇。

他指出，陳時中將出席論壇並致詞，論壇也邀請國內外人士擔任講者，包括嘉義基督教醫院國際醫療援助計畫專案辦公室主任林元薇、賴比瑞亞衛生官員等。

李栢浡表示，他將於論壇中分享國合會在中美洲友邦貝里斯推動的慢性腎衰竭防治計畫。林元薇則將分享國合會與嘉基合作在非洲友邦史瓦帝尼推動的孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫。

國合會指出，論壇也邀請史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）為活動進行總結。活動預計將有來自友邦、理念相近國家、國際組織、非政府組織人員出席參加。

影片來源：TaiwanICDF國合會 YouTube頻道

國合會是政府設置的專業援外機構，公衛醫療為首要業務之一。國合會表示，透過與世界展望會合辦這場論壇，向國際展現國合會如何與國內醫院、夥伴國政府合作，協助夥伴國落實世界衛生組織提出加強協助社區衛生工作者以落實全民健康覆蓋的倡議。

李栢浡說，許多友邦在WHO執委會或是WHA會中利用國合會執行海外公衛計畫的成果，為台灣發聲，讓國際知道，缺少台灣，「在整個國際醫療是有缺憾的」。

李栢浡說，國合會與友邦推動的公衛醫療合作成果可作為台灣爭取重返WHA的重要素材。藉由WHA會議期間在場外舉辦活動，與友邦進行交流，可讓友邦國家對公衛合作計畫的成效維持相當熱度，運用相關成果來為台灣發聲。

國合會這次也特別製作有關公衛合作計畫成果的影片，將於論壇開始前在會場播放，讓國際社會更加瞭解台灣在國際公共衛生方面的貢獻。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，2017、2018連續2年台灣未能參與WHA，今年也未受邀。（編輯：黃國倫）1080518