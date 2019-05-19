賴清德陣營：協商前提就是5月底前完成提名

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）媒體報導，民進黨總統提名初選協調會議，沒有前行政院長賴清德所稱5月底前完成初選民調的具體日期，對此，賴清德陣營說，協商前提就是總統及立委提名作業要5月底前完成。

三立新聞網獨家報導今天指出，取得總統蔡英文、賴清德陣營雙方簽字的協調會議結論，內容沒有賴清德所稱5月底前完成初選民意調查，對此，賴清德行動辦公室發言人李退之表示，初選辦法大架構下的選務協調會議，根本不須再提5月底這個時間點，報導斷章取義。

關於媒體曝光協調會議文件，李退之表示，所謂曝光文件和黨祕書長羅文嘉曾在記者會公開說明的部分，內容完全一樣，不要被所謂「曝光文件」混淆焦點，他要再強調，協商前提原本就是建立於總統及立委提名作業要在5月底前完成。

李退之說，在這前提下，賴清德才再三強調，在日程確定情況下進行協議，對於公平、公正可以檢驗的民調方法及政見發表會等細節，都可公開討論；真正的民主程序是雙方合意且同意遵守規則，並必須共同承諾，且雙方最後都接受經民主程序產生的候選人。

賴清德下午在埔里藝文中心演藝廳舉辦「用行動帶來希望」南投場簽書會，民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠、埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、縣議員葉仁創等上百名支持者到場，眾人喊出「清德接棒，台灣更棒」等口號；賴清德則在簽書前簡短發表對台灣經濟、觀光、中興新村發展等看法。（編輯：翁翠萍）1080519