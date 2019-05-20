王金平：高雄市民不認同韓國瑜選總統較多

（中央社記者劉冠廷台北20日電）前立法院長王金平今天談到若高雄市長韓國瑜當選總統，市長由誰接班時表示，剛離開市長職位者要負最大的輔選責任，而這也是高雄市民對韓國瑜參選不認同者比認同還多的原因。

王金平今天接受TVBS「新聞大白話」專訪，被問到黨內有人擔心高雄市長韓國瑜若選上2020，市長這一棒該由誰來接，對此，王金平說，大家都有責任輔選，其中要負起最大輔選責任的就是剛離開市長職位的人，這問題滿複雜，也會出現很多不一樣的結果，所以這也是高雄市民對韓市長參選不認同者比認同還多的原因。

王金平指出，若最後由韓國瑜代表國民黨參選，黨中央需要規劃好輔選工作，大家都有責任一起輔選，但剛離開市長職位者要負最大的輔選責任；畢竟知道執政資源在哪，以及補選前要由誰代理市長，這類問題很複雜，也會出現很多不一樣的結果，值得大家用心思考。

王金平也提到，這幾天有私下會見到鴻海董事長郭台銘，談到「台灣產業環境不只五缺，還有第六缺，缺一個真正好的領導者」；他認為，國家領導人最起碼要做到以下3點，包括國內不再對立、鬥爭；想辦法解決兩岸問題；經濟自然發展。

談起黨內初選機制，王金平說，這就像參加考試，沒有報名的也能參加，學生要考建中、北一女或台大，都要報名才能考試；選舉沒有登記就能成為參選人，這不是創舉嗎，這樣改來改去就是因人設事。

王金平也說，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義昨天舉行記者會批評出境管制期延長一事，「他們也會跳腳啊，這就是因人設事，跟我是同樣的感受」。

王金平表示，黨中央希望他相忍為黨，他從政40幾年都是相忍為黨，但是不能變成鄉愿救黨，再鄉愿下去，恐怕去年「討厭民進黨」是最大黨，未來將變成「不信任國民黨」是最大黨。（編輯：張均懋）1080520