國合會攜手世界展望會 日內瓦合辦健康論壇

國合會與世界展望會21日在日內瓦舉辦落實初級健康照護論壇，國合會副秘書長李栢浡（右3）表示這彰顯台灣參與世界衛生組織的重要性。（圖國合會提供）中央社記者唐佩君日內瓦傳真 108年5月22日

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦21日專電）世界衛生大會正在日內瓦舉行，國合會與世界展望會在場外合辦落實初級健康照護論壇，讓世界看見台灣在支持社區照護者做出貢獻，出席的友邦史瓦帝尼稱讚台灣是重要的合作夥伴。

財團法人國際合作發展基金會在第72屆世界衛生大會（WHA）期間與世界展望會（World Vision）合作，今天在日內瓦舉辦「支持社區健康工作者，落實初級健康照護」論壇，讓世界看見台灣在支持社區照護者層面上的貢獻。

論壇由衛生福利部長陳時中致詞，友邦史瓦帝尼衛生部次長茲瓦內（Simon M. Zwane）、國合會副秘書長李栢浡、嘉義基督教醫院國際醫療援助計畫專案辦公室主任林元薇及國內外專家學者出席。

茲瓦內稱讚國合會與嘉基醫院為重要合作夥伴，並感謝台灣為改善史國母親與嬰兒健康付出的努力，讓史國婦女在分娩後2週內接受產後護理的比例大幅增加，目前促進孕產婦和嬰兒保健的項目已進入下一階段。

李栢浡受訪時表示，在WHA舉行期間，今天台灣在日內瓦舉辦場外論壇，來自台灣及國際的多種不同領域學者共襄盛舉，能夠充分顯現台灣在公衛醫療領域的貢獻，此外另一個重要目的是藉由友邦參與論壇，彰顯台灣參與WHA的重要性。

國合會表示，這次透過與世界展望會合辦論壇，向國際展現台灣公共衛生與醫療發展經驗，協助夥伴國落實全民健康覆蓋的倡議，並以整合夥伴國社區資源強化「婦幼健康保健」等計畫實例，分享醫療計畫執行經驗與成果。（編輯：林憬屏）1080522