油商嗆殺法務部官員 蔡碧仲：執行公務不容挑戰

（中央社記者王揚宇台北22日）媒體報導涉賣石油給北韓的油商陳世憲，嗆殺法務部次長陳明堂與蔡姓檢察官；法務部政務次長蔡碧仲今天受訪說，檢察官有掌握相關事證就要主動偵辦，而執行公務不容挑戰，公權力有其尊嚴。

鏡週刊今天報導，陳世憲違反聯合國禁運，偷偷賣油給北韓，成為台灣首位遭資恐防制法制裁的對象，但陳世憲在偵審期間，去電法務部，揚言殺光法務部政務次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家。

立法院司法及法制委員會今天併案審查律師法部分條文修正草案，蔡碧仲等人列席。

對於鏡週刊報導內容，蔡碧仲受訪表示，他是今天早上才看到這個訊息，如果這部分的證據檢察官有掌握，就要主動偵辦。

媒體記者追問蔡碧仲，是否覺得陳世憲違法在先，還這麼囂張，沒有把法務部放在眼裡；蔡碧仲說，自己在花蓮代理縣長期間，也被信函恫嚇說要殺害全家，他認為執行公務不容挑戰，公權力有其尊嚴，所以如果有這種事證，檢察官應該要依法主動去偵辦。

油品公司負責人陳世憲涉嫌連續多次出口報關填載不實，隱匿油品去向，前年10月租用香港貨輪在公海駁油運往北韓，東窗事發，去年7月被高雄地檢署依行使業務登載不實文書罪起訴。（編輯：林興盟）1080522