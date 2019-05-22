涉與北韓交易油商嗆殺官員 北檢主動偵辦

（中央社記者蕭博文台北22日電）媒體報導涉賣石油給北韓的油商陳世憲，嗆殺法務部政務次長陳明堂與蔡姓檢察官。台北地檢署發言人陳佳秀今天表示，將針對報導內容主動分案調查，簽分他字案偵辦。

鏡週刊今天報導，陳世憲違反聯合國禁運，偷偷賣油給北韓，成為台灣首名被資恐防制法制裁的對象，但陳世憲在偵審期間，去電法務部，揚言殺光陳明堂及行政院洗錢防制辦公室蔡姓檢察官全家。

消息傳出後，陳明堂今天面對媒體提問時僅微笑表示，「沒事沒事」，未作其他回應。

法務部官員透露，陳明堂無意提告，至於是否要向檢察機關告發此案，法務部內部正在研議。

油品公司負責人陳世憲涉嫌連續多次出口報關填載不實，隱匿油品去向，前年10月租用香港貨輪在公海駁油運往北韓，東窗事發，去年7月被高雄地檢署依行使業務登載不實文書罪起訴。

對此，法務部政務次長蔡碧仲今天在立法院受訪說，檢察官有掌握相關事證就要主動偵辦，而執行公務不容挑戰，公權力有其尊嚴。（編輯：李亨山）1080522