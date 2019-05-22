涉與北韓交易油商嗆殺官員 北檢主動偵辦
最新更新：2019/05/22 14:39
媒體報導，涉賣石油給北韓的油商陳世憲揚言殺光法務部政務次長陳明堂與行政院洗錢防制辦公室蔡姓檢察官全家。陳明堂（右）22日面對媒體提問時，僅微笑表示「沒事沒事」，未做其他回應。中央社記者蕭博文攝 108年5月22日
（中央社記者蕭博文台北22日電）媒體報導涉賣石油給北韓的油商陳世憲，嗆殺法務部政務次長陳明堂與蔡姓檢察官。台北地檢署發言人陳佳秀今天表示，將針對報導內容主動分案調查，簽分他字案偵辦。
鏡週刊今天報導，陳世憲違反聯合國禁運，偷偷賣油給北韓，成為台灣首名被資恐防制法制裁的對象，但陳世憲在偵審期間，去電法務部，揚言殺光陳明堂及行政院洗錢防制辦公室蔡姓檢察官全家。
消息傳出後，陳明堂今天面對媒體提問時僅微笑表示，「沒事沒事」，未作其他回應。
法務部官員透露，陳明堂無意提告，至於是否要向檢察機關告發此案，法務部內部正在研議。
油品公司負責人陳世憲涉嫌連續多次出口報關填載不實，隱匿油品去向，前年10月租用香港貨輪在公海駁油運往北韓，東窗事發，去年7月被高雄地檢署依行使業務登載不實文書罪起訴。
對此，法務部政務次長蔡碧仲今天在立法院受訪說，檢察官有掌握相關事證就要主動偵辦，而執行公務不容挑戰，公權力有其尊嚴。（編輯：李亨山）1080522