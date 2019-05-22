內政部：時代力量親民黨尚未完成法人登記

（中央社記者王承中台北22日電）內政部民政司長林清淇今天表示，政黨應於每年5月底前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，目前主要政黨皆已完成申報，但時代力量、親民黨仍未完成法人登記，若年底未完成登記將依法廢止備案。

林清淇今天上午出席內政部例行記者會表示，依政黨法規定，政黨應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，如不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，依法將可處100萬元到500萬元的罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元到100萬元的罰鍰，並得按次處罰。

林清淇指出，扣除已解散或撤銷備案的52個政黨，共有289個政黨應辦理107年度財務申報，提醒尚未辦理申報或補正的政黨，應儘速辦理申報、補正事宜，以免面臨高額罰鍰之處罰。目前在立法院擁有席次的民進黨、國民黨、時代力量、親民黨皆已完成申報。

林清淇表示，依政黨法第43條規定，過去依人民團體法成立的政黨，應於今年12月7日前補正組織、章程及相關事項，並向主事務所所在地地方法院辦理法人登記，屆期未完成或仍不符規定者，將依法廢止備案。但截至目前為止，僅有13個政黨完成法人登記。他說，目前國民黨、民進黨已經完成登記，而親民黨、時代力量則還未完成登記。

林清淇指出，尚未完成法人登記的政黨應儘速召開黨員大會或黨員代表大會修正章程，並於今年12月7日前完成法人登記，以免未來被廢止備案。（編輯：林興盟）1080522