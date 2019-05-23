更多編輯台推薦新聞：
同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字
政治

同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字
互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
遭勞改27年神父面見教宗 求幫助中國苦難教會
國際

遭勞改27年神父面見教宗 求幫助中國苦難教會
Panasonic跟進安謀 宣布停止與華為交易

Panasonic跟進安謀 宣布停止與華為交易
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
新南向政策成果豐 留學生與觀光客來台增6成
訊息平台
首頁 / 政治

立委籲合併資通電軍與電展室 軍方主張維持現狀

最新更新：2019/05/23 15:00

（中央社記者游凱翔台北23日電）立法院審查國防部預算時，立委建議合併資通電軍與電展室。根據國防部送到立法院報告書顯示，由於作業指導體系、業務有差異，即便合併僅能縮減人力，對於國軍戰力無顯著提升。

立法院2月審查民國108年國防預算案時，有立法委員質詢時曾提出意見，並盼軍方研議將資通電軍與電展室合併、法律事務司與軍事院檢合併。

根據軍方近期送至立法院的可行性評估報告書中指出，資通電軍及電展室均依「參謀本部組織法」設立。電展室屬於情報機關，受國安局指導、規範、監督執行國家情報工作，屬於電偵情報預警單位；而資通電軍則屬戰鬥支援單位，配合指揮管制、電子戰、網路戰支援。

軍方認為，如果整併，除了單位定位模糊不清，情報合作的機制也可能受到影響，更有洩漏情報來源的疑慮，甚至對於命令下達、決策速度與品質、早期預警都有可能受到影響。

針對法律事務司與軍事院檢合併的部分，軍方表示，軍事院檢的業務已移交一般院檢執行，業務量大幅下降。但對於法律事務司和軍事院檢合併，軍方認為，法律事務司屬於軍法政策制定、法定業務執行與督導幕僚單位；軍事院檢的人員平時作為各級部隊主管業務幕僚，戰時則轉換為軍事院檢人力，並行使軍事審判與檢察權，若整併將造成國軍法務能量縮減，因此仍有存在必要性。

因此，根據報告內容，不管是資通電軍與電展室合併、法律事務司與軍事院檢合併議題，軍方仍欲維持現狀，但也承諾，未來將綜合敵情、人力市場供需、新式武器籌獲等，持續調整組織架構，以利任務執行順利。（編輯：林沂鋒）1080523

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容 中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報