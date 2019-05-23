立委籲合併資通電軍與電展室 軍方主張維持現狀

（中央社記者游凱翔台北23日電）立法院審查國防部預算時，立委建議合併資通電軍與電展室。根據國防部送到立法院報告書顯示，由於作業指導體系、業務有差異，即便合併僅能縮減人力，對於國軍戰力無顯著提升。

立法院2月審查民國108年國防預算案時，有立法委員質詢時曾提出意見，並盼軍方研議將資通電軍與電展室合併、法律事務司與軍事院檢合併。

根據軍方近期送至立法院的可行性評估報告書中指出，資通電軍及電展室均依「參謀本部組織法」設立。電展室屬於情報機關，受國安局指導、規範、監督執行國家情報工作，屬於電偵情報預警單位；而資通電軍則屬戰鬥支援單位，配合指揮管制、電子戰、網路戰支援。

軍方認為，如果整併，除了單位定位模糊不清，情報合作的機制也可能受到影響，更有洩漏情報來源的疑慮，甚至對於命令下達、決策速度與品質、早期預警都有可能受到影響。

針對法律事務司與軍事院檢合併的部分，軍方表示，軍事院檢的業務已移交一般院檢執行，業務量大幅下降。但對於法律事務司和軍事院檢合併，軍方認為，法律事務司屬於軍法政策制定、法定業務執行與督導幕僚單位；軍事院檢的人員平時作為各級部隊主管業務幕僚，戰時則轉換為軍事院檢人力，並行使軍事審判與檢察權，若整併將造成國軍法務能量縮減，因此仍有存在必要性。

因此，根據報告內容，不管是資通電軍與電展室合併、法律事務司與軍事院檢合併議題，軍方仍欲維持現狀，但也承諾，未來將綜合敵情、人力市場供需、新式武器籌獲等，持續調整組織架構，以利任務執行順利。（編輯：林沂鋒）1080523