更多編輯台推薦新聞：
插畫家A RAY虛擬與總統LINE對話截圖 網路瘋傳
政治

插畫家A RAY虛擬與總統LINE對話截圖 網路瘋傳
Google手機相機技術不藏私 工程師透露2大原因
科技

Google手機相機技術不藏私 工程師透露2大原因
互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字
政治

同婚24日上路 政院：正式結婚書約不會有同性2字
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
台商回流衝破3100億 和碩返鄉投資149億
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
同婚登記524上路
同性伴侶24日起可辦理結婚登記，內政部表示若民眾自行準備書約，不加「同性」2字，也能辦理。跨境同婚部分，台灣民眾與外交部認定同婚合法的26個國家外籍伴侶，24日同樣可以登記。
同婚登記524上路
新聞專題
同婚登記524上路5/8

陸委會研擬兩岸同婚配套無時間表 現可辦註記

最新更新：2019/05/23 19:36
陸委會副主委陳明祺指出，兩岸同婚相關配套，包含來台路徑、事由、面談機制、登記程序等行政管理措施，目前均在盤整、修訂，「沒有時間表，但相信不會曠日廢時」。中央社記者繆宗翰攝　108年5月23日
陸委會副主委陳明祺指出，兩岸同婚相關配套，包含來台路徑、事由、面談機制、登記程序等行政管理措施，目前均在盤整、修訂，「沒有時間表，但相信不會曠日廢時」。中央社記者繆宗翰攝　108年5月23日

（中央社記者繆宗翰台北23日電）同婚專法明天上路，但依現行機制，兩岸同性伴侶仍無法登記。陸委會副主委陳明祺今天坦言，由於專法上周才通過，兩岸同婚配套現在才能研擬，雖無時間表，但確信不會曠日費時。

據了解，中國大陸同志現階段仍可憑經由海峽交流基金會驗證的單身證明，與台灣同性伴侶在部分已開放同性伴侶註記的縣市，辦理註記。

「司法院釋字第748號解釋施行法」已在17日經立法院三讀通過，總統蔡英文於昨天簽署法案並公布。大陸委員會今天下午舉行例行記者會，對於兩岸同婚明天是否能登記，陳明祺作上述表示。

他說，根據兩岸人民關係條例第52條第一項規定，「結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依行為地的規定」；同條例第41條第3項則規定，行為地指的是台灣地區或大陸地區。所以，未來有關兩岸同性伴侶結婚，依照司法院釋字748號解釋精神與兩岸條例規定，有適用規範基礎。

但陳明祺指出，同婚專法上週三讀通過後，相關機關才能依照確切條文研擬相關配套，包含來台路徑、事由、面談機制、登記程序等行政管理措施，目前均在盤整、修訂，「沒有時間表，但相信不會曠日廢時」。

現行法規並未開放大陸人民以「辦理結婚」事由申請來台。因此，大陸人士以觀光、自由行、商務活動等事由來台，無法在台灣辦理結婚登記。中國大陸人士申請單身證明驗證，海基會也都會加註「不得作為結婚用途」。

假設未來開放中國大陸同性伴侶來台登記結婚，上述規定勢必有所調整。

據了解，雖然海基會加註了「不得作為結婚用途」的戳章，中國大陸同性伴侶現階段仍可憑藉這份證明，與台灣同性伴侶，在台北、台中、台南、新北、桃園，以及彰化、宜蘭等已開放「同性伴侶註記」，且設籍限制只限其中一方的縣市，辦理註記。

陳明祺還在記者會提到，中共打壓同運團體，顯示威權政府所管制的不僅是人民的政治權利，甚至連人相愛的權利都要管束。希望中國大陸能夠早日讓所有相愛的人，都能有結婚的權利，也能更全面保障人權、保障民主，台灣會是很好的指標。（編輯：林克倫）1080523

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容 中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報