陸委會研擬兩岸同婚配套無時間表 現可辦註記

陸委會副主委陳明祺指出，兩岸同婚相關配套，包含來台路徑、事由、面談機制、登記程序等行政管理措施，目前均在盤整、修訂，「沒有時間表，但相信不會曠日廢時」。中央社記者繆宗翰攝 108年5月23日

（中央社記者繆宗翰台北23日電）同婚專法明天上路，但依現行機制，兩岸同性伴侶仍無法登記。陸委會副主委陳明祺今天坦言，由於專法上周才通過，兩岸同婚配套現在才能研擬，雖無時間表，但確信不會曠日費時。

據了解，中國大陸同志現階段仍可憑經由海峽交流基金會驗證的單身證明，與台灣同性伴侶在部分已開放同性伴侶註記的縣市，辦理註記。

「司法院釋字第748號解釋施行法」已在17日經立法院三讀通過，總統蔡英文於昨天簽署法案並公布。大陸委員會今天下午舉行例行記者會，對於兩岸同婚明天是否能登記，陳明祺作上述表示。

他說，根據兩岸人民關係條例第52條第一項規定，「結婚或兩願離婚之方式及其他要件，依行為地的規定」；同條例第41條第3項則規定，行為地指的是台灣地區或大陸地區。所以，未來有關兩岸同性伴侶結婚，依照司法院釋字748號解釋精神與兩岸條例規定，有適用規範基礎。

但陳明祺指出，同婚專法上週三讀通過後，相關機關才能依照確切條文研擬相關配套，包含來台路徑、事由、面談機制、登記程序等行政管理措施，目前均在盤整、修訂，「沒有時間表，但相信不會曠日廢時」。

現行法規並未開放大陸人民以「辦理結婚」事由申請來台。因此，大陸人士以觀光、自由行、商務活動等事由來台，無法在台灣辦理結婚登記。中國大陸人士申請單身證明驗證，海基會也都會加註「不得作為結婚用途」。

假設未來開放中國大陸同性伴侶來台登記結婚，上述規定勢必有所調整。

據了解，雖然海基會加註了「不得作為結婚用途」的戳章，中國大陸同性伴侶現階段仍可憑藉這份證明，與台灣同性伴侶，在台北、台中、台南、新北、桃園，以及彰化、宜蘭等已開放「同性伴侶註記」，且設籍限制只限其中一方的縣市，辦理註記。

陳明祺還在記者會提到，中共打壓同運團體，顯示威權政府所管制的不僅是人民的政治權利，甚至連人相愛的權利都要管束。希望中國大陸能夠早日讓所有相愛的人，都能有結婚的權利，也能更全面保障人權、保障民主，台灣會是很好的指標。（編輯：林克倫）1080523