蔡營：卓榮泰不議決議案明確 迫於無奈下次再議

（中央社記者溫貴香台北23日電）總統蔡英文2020初選發言人阮昭雄今天回應民進黨主席卓榮泰還原昨天協調9場景說表示，卓榮泰只講一部分場景，賴清德提的方案，蔡營代表林錫耀明確表達反對，但卓榮泰不議決議案態度明確，迫於無奈只能下次再議。

總統蔡英文陣營質疑民進黨主席卓榮泰昨天中斷中執會對總統初選事宜討論，裁示下週三中執會再討論，是「沒收中執會」。

卓榮泰晚間在臉書發文列舉9場景還原中執會休息兩個小時，在主席貴賓室雙方陣營代表與5人小組成員協調過程，卓榮泰表示，賴清德提出「新方案」後，林錫耀現場表示，「新的狀況希望多一點時間思考與協調，建議下週再次召開中執會，並繼續研究手機比例與對比方式等問題」，獲得賴清德本人及其他人員的贊同，是雙方的具體共識。

蔡總統2020初選發言人阮昭雄表示，卓榮泰只講出一部分場景，但有幾個事實必須還原，才能看見全貌。

阮昭雄也列舉3場景，場景1：卓榮泰在突然宣布會議休息之前，最後所闡述的聲明「難道3月13日是如同兒戲般通過那樣的公告嗎？以後的歷史告訴我們，3月13日兒戲，我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓這樣的事實存在發生。」

阮昭雄說，這已經非常清楚表示，卓榮泰不會讓昨天20多名中執委的提案進入實質處理程序，形同沒收中執會的民主議決，這不是沒收中執會，什麼是沒收中執會？

場景2：中斷會議期間在貴賓室的討論，賴清德突然出現在中央黨部，為緩和賴清德的情緒，林錫耀及現場多名同志，基於黨內情誼與和諧的考量，為顧及團結，並緩和現場的氣氛，也只能盡量柔性處理，避免衝突。

場景3：賴清德突然提出此一方案，林錫耀有明確表達反對的立場，但因為卓榮泰不讓中執委議決議案的態度非常明確，而中執會的會議是否繼續進行為主席所控制，蔡總統的代表無權置喙。

阮昭雄說，因此，迫於無奈，只能表示若今天會議無法進一步處理，只能等待下次中執會的舉行。（編輯：蘇志宗）1080523