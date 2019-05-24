與岸信夫會面不公開 柯文哲：成熟政治人物重互信

（中央社記者梁珮綺東京24日專電）台北市長柯文哲訪日第二天拜會眾議員岸信夫，不過會面不公開，柯文哲表示，客隨主便，「成熟的政治人物不需要去想一張照片或幹什麼，互信是最重要的」。

柯文哲中午參拜東京媽祖廟，接受媒體訪問時做上述表示。

而東京媽祖廟最大出資者日本中華聯合總會名譽會長詹德薰說，高雄市長韓國瑜也將到媽祖廟參拜，時間是7月5日後，而鴻海集團董事長郭台銘也會找時間前來。

柯文哲上午先與自民黨代理幹事長萩生田光一進行早餐會後，前往眾議員第一議員會館拜會東京奧運組織委員會副會長、眾議員遠藤利明及首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫，隨後拜會東京都知事小池百合子。

中午時分，柯文哲則至東京媽祖廟參拜，下午將再驅車前往日本奧林匹克委員會，爭取申辦2030亞運。

前行政院長賴清德月初訪日，也與岸信夫、萩生田光一等人會面，雙方談及台日關係及核災區食品進口等問題，並開放讓記者採訪。

不過，柯文哲此行與岸信夫會面內容完全不公開，也不提供照片、影片。柯文哲表示，客隨主便，他從來不會問東問西，「成熟的政治人物不需要去想一張照片或幹什麼，互信是最重要的」，強調自己與岸信夫常私下聊天。

對照柯文哲先前與岸信夫會面時，過程完全公開，這次卻保密進行。對此，柯文哲說，每個人看到他的第一句話還是「你要不要選總統」，不過對方自然不願意表態支持誰。

柯文哲說，如他3月訪美，華盛頓行程由美國在台協會安排，這次訪日行由駐日代表謝長廷安排。「他（謝長廷）說怎樣我就怎樣」，慢慢發現人生哲學是「不爭才是爭、爭就是不爭」，不用特別為了多拍照片而造成對方不便。（編輯：吳佳穎）1080524