傳要求麥寮員工放棄申報氣爆災損 台塑：訛傳

（中央社記者韋樞台北24日電）立委今天舉行記者會指稱六輕氣爆後，台塑要求麥寮鄉員工簽切結書不得申報災損。台塑企業麥寮管理部表示，這是訛傳，台塑發出調查表是要了解員工家受損情形，從未要求勿報災損。

台塑企業麥寮管理部副總經理陳文仰表示，立委就台化麥寮芳香烴三廠於4月7日發生工安事件，指稱台塑企業要求麥寮鄉受災員工簽署切結書，放棄申報補償一事，事實上台塑企業於事故發生後，僅對受災員工發放調查表，目的是要關心員工家中實際災損情形，並沒有立委所述強迫員工簽署切結書並要求不得申報災損。

陳文仰指出，依麥寮鄉公所受理鄉民申請補償的案件，至今仍有許多實際受損員工申請補償中。

民進黨立委劉建國今天說，六輕氣爆後造成文蛤死亡、民宅受損，台塑卻只說要花新台幣8000萬元解決，甚至要求員工放棄申報災損。

劉建國指出，台塑甚至威脅員工，若員工的家人或合夥人在麥寮鄉養殖文蛤，台塑要求員工簽下調查表，指文蛤死因相當複雜，近幾年文蛤死亡率約60%到70%，「非這次氣爆所影響」，要求員工不再提出文蛤死亡的照片，放棄申報災損。他表示，看到這樣的調查書非常難過，地方應該有100、200張類似的調查表。（編輯：趙蔚蘭）1080524