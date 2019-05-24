榮譽虎旗放置沱江艦 紀念原艦九二海戰剽悍戰功

沱江級艦24日動工，命名為「沱江」，目的是紀念民國47年原沱江軍艦（PC-104）在九二海戰期間，擊沉5艘、重傷2艘共軍砲艇，事後頒贈的榮譽虎旗副本（圖），被放置在原型艦沱江艦（PGG-618）內。（資料照片）中央社記者游凱翔攝 108年5月24日

（中央社記者游凱翔台北24日電）沱江級艦今天動工，命名為「沱江」，目的是紀念民國47年原沱江軍艦（PC-104）在九二海戰期間英勇事蹟，事後頒贈的榮譽虎旗，副本被放置在原型艦沱江艦（PGG-618）內，成為官兵精神象徵。

總統蔡英文上任後大力推動國艦國造、潛艦國造、國機國造等國防自主政策，沱江級的原型艦沱江艦在民國103年3月下水後，歷經多年的測評、優化及精進後，第一階段、共3艘的沱江級艦上午正式在宜蘭龍德造船廠動工，預計民國114年前完成3艘，首艘將在110年完工交艦。

事實上，之所以命名為「沱江」，其實是為了紀念民國47年的一段往事。前國防部長嚴明在103年沱江艦的交艦儀式上致詞曾說，原沱江軍艦（PC-104）在47年於八二三金門砲戰、九二海戰期間，曾掩護側翼金門運補任務，重創敵艦，當時的沱江艦官兵冒險犯難，奠定勝利基石，是國軍表率，因此將此艦命名「沱江」，不只是緬懷過去，也是創造歷史，具傳承意義。

根據位在左營軍港內的「海軍九二台海勝利紀念碑」中刊載，47年8月23日發生「八二三砲戰」，同年9月1日，海軍南巡支隊所屬的維源、沱江、柳江三艦，奉令護送中外記者前往金門，其中沱江艦擔負執行運送美軍、金防部官員及重要器材運送的任務。

9月2日，維源、柳江在卸貨之際突然遭共軍快艇襲擊，所幸未造成嚴重傷害，並擊傷共軍5艘快艇；而沱江軍艦完成載運任務準備返航時，又發現共軍快艇疾駛而來，因此採取單艦挺進迎戰，沱江艦機艙先後中彈導致進水，時任艦長的劉溢川少校仍率官兵依然沈著應戰、抵抗，在共軍快艇的層層圍攻中多處中彈。

最後在友艦協助下終於從戰場中殺出重圍，而沱江艦共擊沉共軍5艘砲艇、重傷2艘，創下歷年還海戰最輝煌的勝利，事後則獲前總統蔣中正頒贈「榮譽虎旗」，而沱江艦因受重傷，拖返回國後，因超出經濟修復的效益，同年11月除役。

而「榮譽虎旗」的副本目前則被放置在沱江級艦的原型艦沱江艦上，每當沱江艦上的官兵行經走道時，便能看見這幅旗幟；而在沱江艦會議室的牆壁上，也有一幅原沱江艦在惡海中航行的畫作，成為全體官兵的精神象徵。（編輯：林沂鋒）1080524