唐鳳訪加 將宣布啟動研議開放政府國家行動方案

（中央社記者顧荃台北26日電）政務委員唐鳳今天將啟程前往加拿大，受邀在「開放政府夥伴聯盟」年會演講。唐鳳也將在年會期間，宣布台灣將啟動研議開放政府「國家行動方案」，目標為2020年底完成初稿。

唐鳳機要秘書黃子維表示，「開放政府夥伴聯盟」（Open Government Partnership, OGP）是開放政府最重要的國際組織，聯盟成員除了各國官方代表，也有許多民間社群參與。台灣推動開放政府受到國際肯定，2016年起便尋求正式加入OGP，但受限國際現實與OGP目前政策，還是受到相當的阻力。

黃子維指出，對OGP會員國而言，最重要與最核心的參與方式，就是提出「國家行動方案」（National Action Plan），意即規劃出未來政府在開放政府領域會有什麼做法。

黃子維說，唐鳳出席OGP年會期間，將正式宣布台灣將提出開放政府國家行動方案，作為宣示台灣推動開放政府的決心，以及加入OGP的敲門磚。由於是開放政府的國家行動方案，當然會以開放政府的方式來進行，將與民間進行協作討論，預計今年下半年訂出討論平台與議題，明年正式開始撰擬，目標是明年底完成初稿。

他表示，提出開放政府國家行動方案的規劃，經過行政院長蘇貞昌同意，並委由國家發展委員會擔任統合的幕僚工作，也獲得國發會主委陳美伶的支持。

他說，啟動國家行動方案，是一個持續深化開放政府的過程，不只是一、兩年就會結束。台灣此時宣布將提出國家行動方案有三個意義，一是告訴OGP會員國，台灣持續深入進行開放政府的決心，以及作為申請加入的敲門磚；二是突顯台灣在開放政府上的成果；三是再次以具體行動展現台灣對自由開放價值的堅持。

根據規劃，唐鳳將先前往美國芝加哥，與僑界舉行座談；28日轉赴加拿大渥太華，29日起出席為期3天的「開放政府夥伴聯盟」年會，以「利用政府資訊公開、公民參與及數位工具促進民主深化」為題，進行演講。

唐鳳在渥太華也將接受當地媒體訪問，與加拿大開放政府業務相關的行政部門官員會面，並與渥太華僑界座談。（編輯：林興盟）1080526