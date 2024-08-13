唐鳳赴澳洲分享台灣經驗 應對極端化兼顧自由

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（中央社記者楊淳卉雪梨14日專電）前數位發展部長唐鳳卸任後訪問超過20個國家，14日於雪梨科技大學分享台灣經驗。她指出，其他國家對台灣經驗感到好奇，主要因關心如何在應對極端化的同時兼顧自由，而台灣正是少數能成功兼顧兩者的地方之一。

唐鳳與「多元宇宙：協作技術與民主的未來」一書共同作者魏爾（Glen Weyl）共同受邀出席雪梨科技大學（University of Technology Sydney）「科技如何維護民主：以台灣經驗為例」座談。唐鳳分享在任時推動g0v零時政府經驗，指出數位場域成功創建對話與凝聚共識的平台。

會後，唐鳳接受中央社及日經亞洲（Nikkei Asia）採訪。

唐鳳向中央社表示，民主陣營國家看見台灣在抵禦假訊息攻擊方面的成果，尤其是台灣被法國機構VIGINUM視為假訊息影響最嚴重的熱點之一，這讓他們意識到，原來他們的民主也可能受到極端化與技術攻擊的威脅，這些民主國家如今更加警覺。

唐鳳指出，這些國家對台灣經驗的好奇，主要來自於如何在應對極端化時兼顧自由的關切，台灣正是少數能夠兼顧兩者的地方之一。他們觀察台灣今年1月大選過程，是否受到這些因素的影響，結果是，台灣的網路自由依然保持良好，政府也未因應對假訊息而箝制言論自由。

針對台灣友邦、南太平洋島國吐瓦魯（Tuvalu）擔憂與台灣與澳洲、日本、澳洲深化合作，可能遭受中國網路攻擊。唐鳳強調，建立多元異質的通訊網路、提供多元化以及零信任網絡架構（Zero Trust Architecture, ZTA）等都是應對策略。她強調，多方利益相關者共同參與制定網路規範，並在論壇中實踐合作至為重要，例如「亞太區域網路治理論壇」（APRIGF）及「國際數位人權大會」（RightsCon）等，都是促進這類多方對話的重要平台。

在談到南太平洋島國應對假訊息的方法時，唐鳳指出，預先澄清（pre-bunking）也是關鍵策略。與事後揭露不同，預先澄清讓民眾提前了解攻擊即將到來，使他們不至於輕易成為假訊息的幫兇。她也以台灣2024總統大選經驗為例表示，即使是在假訊息傳播後，如果能在一小時內作出回應，仍能有效減少假訊息的影響。

唐鳳還提到，在她擔任部長期間，面臨的一大挑戰是要清楚區分「境外資訊操弄干擾」（FIMI）與國內錯誤資訊。2017年時，台灣社會對「假新聞」（fake news）這一詞彙存在嚴重混淆，台灣花了7年，現已完全擺脫這一過時的詞彙，並將境外資訊操弄干擾和國內錯誤資訊分開處理，這對防止內部紛爭也非常重要。

最後，記者問到吐瓦魯因面臨氣候變遷挑戰，正在認真考慮建立數位國家（digital state）可能性，唐鳳認為，數位基礎設施的互通性非常重要，尤其是對於無法自行建立基礎設施的小國來說，加入現有的分散式身份系統將大大提高其數位國家的可行性。（編輯：陳承功）1130813