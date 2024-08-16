微軟連3年辦高雄年會 陳其邁：AI服務持續出海

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）高雄市長陳其邁今天出席「DevDays Asia 2024亞太技術年會」高雄場活動，感謝台灣微軟持續支持協助高雄新創企業成長，「打造高雄成為最理想的技術開發環境，讓一流的AI服務出海」。

陳其邁出席台灣微軟舉辦的「DevDays Asia 2024亞太技術年會」，會前聯訪表示，微軟與高市府合作推動AI新技術、雲端應用，以及Microsoft Copilot運用，更協助高市府在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間以及智慧城市的建構。

陳其邁表示，高雄是一個港灣城市，過去最出名的是香蕉，因此有一個香蕉碼頭，到後來的工業產品，現在打造5G AIoT新創園區以及亞灣2.0計畫，「希望在美麗的港灣城市能有世界一流的AI服務，且能夠出海」。

陳其邁指出，如何讓高雄在台灣AI產業發展過程中成為重要的基地，並藉由如同微軟平台鏈結國際，在科技的發展上，尤其在AI技術應用也已進入AI 2.0，如微軟的Copilot生成式AI、雲端應用等AI技術發展。

他以演唱會在高雄舉辦為例，要不斷在技術上自我要求，發掘更多應用服務，把握機會且創造未來競爭力，亞太技術年會提供一個技術平台，預祝在座與會者有豐富的技術交流與收穫。

在開幕致詞後，陳其邁由台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成陪同攤位巡禮，實地了解AI時代科技進展。

數位發展部政務次長林宜敬致詞時，以微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）及保羅艾倫（Paul Allen）當時創立公司所在地的美國西雅圖，比喻高雄也是一個美麗迷人海港城市。相信以高雄優厚條件，一定也可以吸引很多優秀、熱愛軟體的工程師來高雄工作，非常期待台灣軟體產業能在高雄生根發展。

施立成也表示，今年是DevDays Asia連續第3年前進高雄，也是微軟新創加速器第3年攜手高雄亞灣。這3年已培育近50個入選新創團隊，以南部為起點邁向全球舞台取得國際成功，並加速高雄在地產業的數位轉型與AI創新。

高雄市經發局表示，「DevDays Asia 2024高雄場」連續3年移師高雄，由數位發展部數位產業署、台灣微軟共同主辦，邀請多名微軟國際頂尖專家分享最新AI技術、雲端應用以及Copilot實戰經驗。

本次「DevDays Asia 2024亞太技術年會」由數發部數位產業署與台灣微軟共同主辦且再次移師高雄，以「啟．AI跨躍時代，動．共拓創新佈局」為題，探討AI、雲端、商業創新及資安等前瞻技術趨勢。活動匯聚國際專家與台灣智慧產業生態圈，展示生成式AI實際落地案例，並有多家南台灣合作夥伴參與現場展示解決方案，促進南台灣產業科技交流。（編輯：孫承武）1130816