柯文哲訪日尾聲 謝長廷：江湖險惡多珍重

（中央社記者梁珮綺宮城26日專電）台北市長柯文哲4天訪日行進入尾聲，駐日代表謝長廷今天說，要贈柯文哲「江湖險惡，請多多珍重」一席話，並祝福柯文哲心想事成，並自嘲說「謝系已解散，只剩我一人」。

柯文哲23日至26日參訪日本東京、富山、福島、宮城4城市，謝長廷25日、26日幾乎全程陪同，25日隨柯文哲至福島縣南相馬市，今天至宮城縣石卷市、南三陸町了解災後重建情形。

2人互動良好，謝長廷常替柯文哲翻譯、幫忙拍照，上午陪同柯文哲接受媒體聯訪時，更主動解圍，表示出訪行程的分數應由他人來打，並替柯文哲打了80分。

謝長廷下午也與柯文哲同坐遊覽車，聽南三陸町災後重建導覽，被媒體問及柯文哲將返台，有什麼話要告訴柯文哲時，他說，「江湖險惡，請多多珍重」，有媒體追問是否有給「錦囊妙計」，他說，「無招就是有招」。

被問及謝系子弟兵、北市研考會主委余家哲是否會協助柯文哲，謝長廷自嘲，「謝系？謝系已經解散了啊！謝系剩下我一個人」，對於媒體說「開枝散葉」，則回以「落花流水」。

謝長廷說，民進黨市議員阮昭雄與黨主席卓榮泰常意見相左，「所以都說謝系很矛盾，尊重自由多元」，認為花就是要紅、葉子就是要綠，「紅花綠葉，社會是漂亮的」，扮演好各自角色就好。

至於認為柯文哲是紅花還是綠葉，謝長廷說，「看他要扮演什麼角色，祝福心想事成」。

他也表示，很了解柯文哲的想法，如對台灣、公務體系以及人生態度，與他的看法接近，至於2020總統大選，謝長廷坦言，「我沒有辦法給他建議」。（編輯：李亨山）1080526