南三陸町謝台 柯文哲：醫院充滿台灣人的愛

（中央社記者梁珮綺宮城26日專電）台北市長柯文哲今天參訪宮城縣南三陸町重建的公立醫院，表示55億日圓重建經費中，有22億來自台灣，醫院充滿台灣人的愛；而南三陸町隨處可見「感謝台灣」字樣。

柯文哲訪日行最後一天，聚焦宮城縣石卷市及南三陸町災後重建情形，參訪南三陸醫院時表示，發生災害後，醫療往往是進入災區的首要項目，而南三陸醫院55億日圓重建經費中，有22億來自台灣捐款，「可以說這醫院充滿台灣人的愛」。

他說，很高興日本東北地區已從311地震恢復，雖然這是一個不幸的故事，但見證了台灣與日本的友誼，盼能維持下去。

南三陸町原本有一座60年的公立醫院，也是地標，民國49年曾受智利地震引發的海嘯侵襲，後將病房移至3樓以上，鋼筋水泥建物的屋頂則作為居民避難場所，後因311地震引發的海嘯而全毀，護士、病患無一倖免，其中有7人沒有被海嘯吞噬，仍因低溫、缺氧而死亡。

當時雖開設臨時診所，但對於住院患者的醫療，仍需借用距離35公里外臨鎮設施，醫院重建成了當務之急，終在2014年動工、2015年完工。

由於將近一半的重建費用來自台灣，南三陸醫院內隨處可見「感謝台灣」字樣，醫院外還設有石碑，並種植櫻花與梅花，紀念台灣與南三陸町的情誼。

參訪完醫院後，柯文哲便到南三陸町商店街挑選紀念品，最後至宮城縣廳輕取宮城縣經濟觀光商工部長鈴木秀人解說該縣受災復興情形及產品安全性。

報告指出，宮城縣於民國100年訂定10年「宮城縣震災計畫」，計畫分為重建期、再生期、發展期3階段，重建期著重支援災民恢復生活基礎與公共設施；再生期目標是實現繁榮，加強基礎建設設施；發展期主力為振興經濟。

鈴木秀人也在報告中指出，在福島核電廠事故後至今，各國已逐漸解禁福島縣周遭縣市食品進口，日方為確保食品安全，訂定世上最嚴格的輻射標準值，宮城縣也對農林產品實施監測，並上網公布檢測結果。

柯文哲致詞時表示，參訪完石卷市、南三陸町後，發現災後重建速度與規模都很驚人，「全新思維做都市計畫，經驗值得我們學習」。

他說，去年一整年，台灣到宮城縣有約14萬人次，航班也增加，相信台灣與宮城縣交流會更密切。（編輯：李亨山）1080526