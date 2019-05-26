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AIT移民交流月 發言人分享外曾祖父母艱辛史

最新更新：2019/05/26 17:31

（中央社記者顧荃台北26日電）5月是AIT@40的「移民與交流月」，美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷今天分享外曾祖父母從俄羅斯移民到美國的艱辛故事。她說，她的家族從來不會錯過投票，因為投票是神聖特權。

孟雨荷（Amanda Mansour）今天在臉書分享她外曾祖父母的照片，她說，外曾祖父母兩人都來自俄羅斯帝國，經歷了艱辛的長途跋涉，最後落腳美國。他們倆都在年紀很小時就逃離了家園，以躲避「反猶騷亂」（Pogrom，19世紀和20世紀初在俄羅斯，徹底摧毀猶太村莊並奪走上千猶太人生命的一連串精心策劃的屠殺暴行）。

孟雨荷說，她的外曾祖母芬妮，1907年和媽媽及三個兄弟姊妹來到美國，當年11歲。外曾祖母的爸爸早幾年前就搬到了美國，一直努力工作，好存錢把家人也帶過來。最後，他們從俄羅斯啟程，翻山越嶺，橫跨歐洲，到了比利時的安特衛普，然後再坐船，在三等艙裡展開漫長的海上旅途，直到抵達紐約的埃利斯島。

她說，她外曾祖父山姆抵達美國時身無分文，和芬妮是在紐約市成衣區的血汗工廠工作時認識。山姆晚上上夜校，白天則一面超時工作，最後終於存夠了錢，得以成立自己的事業。接下來，也開始出資協助兩人的其他家人前來美國；等這些家族成員到了美國，便幫助他們成立自己的事業，大部分是賣些雜貨的小生意。

她表示，她的外曾祖母總是說，宣誓成為美國公民的那天，是生命中最驕傲的一天。山姆和芬妮有一女二子，兩個兒子都曾在二戰中戰鬥；家族中任何一代人都從來不會錯過投票的機會，因為對他們來說，投票是項神聖的特權，不該被視為理所當然。

今年是台灣關係法立法40週年及AIT成立40週年，AIT為慶祝美台40年友誼與合作，今年在每個月份指定一個主題，彰顯美台夥伴關係在各方面的合作。5月的主題為「移民與交流月」。（編輯：林興盟）1080526

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