戰備道起降 暗夜英雄清泉崗基地摸黑預演

（中央社記者游凱翔台中28日電）國軍戰機今天清晨降落彰化戰備道，由於事前無法實地預演，官兵只能憑藉有限的光源、事先摸黑在基地演練；記者實地觀察，從指揮所架設、交管、攔截鋼索架設、障礙物清除等，必須跟時間賽跑，各個環節馬虎不得。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習27日至31日間舉行，備受矚目的是國軍三型主力戰機（F-16、幻象2000、IDF經國號）、E2K預警機今天在彰化戰備道操演，經「鳳展計畫」改良的F-16V戰機首次加入；上一次戰備道操演是民國103年在民雄戰備道。

軍方人士接受中央社訪問表示，在高速公路操演，除了軍方、警方、高速公路局等單位的水平、垂直溝通外，因高速公路屬於交通要道，無法事前演練，只能在台中清泉崗基地內的路面模擬，透過無數次的練習，確保實地演練時能圓滿完成任務。

記者實地前往台中清泉崗基地觀察演練過程，軍方人員強調：「即便無法在現地演習，但機場安全的要求等級，等同於戰備道，不會有任何落差。」

在台中清泉崗基地的這場演練時程規劃，也要求與實際戰備道操演約略相同，約清晨2時起至清晨4時30分進行戰備道指揮所成立、交管人員就位、大部隊集結、設施架設、FOD障礙物清除，戰機則在一切準備就緒後降落現場。

演練過程中較特別的項目是「設施架設」。當交管人員集結完畢，各式車輛會進場到指定分工的位置，進行恆流機、發電機設置，供電給飛機降落時的警示燈。

由於戰備道的長度、安全性不比正式跑道，實施戰備道操演時，官兵必須在跑道的兩側先行架設「捲揚機（若是常設性捲揚機，則設置在跑道地面下）」，將攔截鋼索拉出並塗上潤滑油後，須每隔2.5公尺放置一個甜甜圈（支撐塊），讓攔截繩能離地5至7.5公分，以利鉤接戰機；而不管是航艦或者機場跑道上的鋼索，都必須略微離地，卻又不能過高，以免對輪胎造成阻礙。

針對捲揚機的性能，現場人員解釋，架設在跑道兩端的捲揚機，共有4000磅的煞車壓力（一側2000磅），所使用的碟盤為B52轟炸機的煞車盤，捲揚機本身具有洩壓裝置，避免戰機降落時鎖死發生意外。

架設完畢後，為了確保戰備道上的跑道燈能夠啟動，以利戰機降落，機工人員必須每1000呎進行迴路測通作業，發現問題便折半以500呎測通，若仍有問題，依序剖半檢查（250呎、125呎、62.5呎），直到找出問題為止。

一切就緒後，必須進行外物預防（FO，Foreign Object），由人員橫向排開佔據戰備道，並手持掃帚及畚箕將跑道上的異物、碎石清除，目的在於若未清除完全，異物可能吸進戰機的發動機中，輕則受損、重責死傷，也可能造成輪胎的「硬傷」，導致破裂、爆胎等。

軍方人員強調，當戰機落地後，地勤人員必須緊接上場替戰機加油、掛彈，由於工作區域相當狹小，在運送及掛彈時必須格外小心。

另外，除了地勤人員及戰機駕駛外，補給及工作車輛的駕駛也相當重要，例如日前在麻豆戰備道演練時出動超過150輛的車輛，更是全民國防跨單位的參與，每一名駕駛都須熟記緊急應變作為，如何將龐大的物資裝備分批、安全的運往戰備道，再從戰備道快速的運回基地，都是一大挑戰。（編輯：謝佳珍）1080528