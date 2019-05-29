談李進勇人事 蘇貞昌：不應以黨籍評斷歷練

（中央社記者蔡芃敏台北29日電）行政院長蘇貞昌今天就中選會主委人事指出，提名李進勇任中選會主委，是為了改革去年大選弊端，且李進勇也隨後註銷民進黨籍，外界不應以黨籍評價他的歷練及行事風格。

立法院會昨天進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，國民黨立委占主席台、推翻圈票處、丟水球。最後李進勇得到65張同意票，超過出席立委半數，獲立法院同意任中選會主委。

蘇貞昌今天出席「2019InnoVex新創特展」，會前接受媒體採訪時說，去年11月24日選舉出現一邊排隊、一邊投票，政府引以為戒。

蘇貞昌說，提名李進勇是因為法官出身，在任獲好評，也當過內政、法務次長，對相關法律相當清楚，選過市長，實務經驗豐富。因此要改革去年弊端，不願再次重現。

蘇貞昌指出，李進勇獲提名後，也立刻註銷民進黨黨籍，不必用黨籍來否定一個人的歷練及行事風格。而立法院昨天多數同意通過，請大家看李進勇未來表現，也為中選會加油，期盼未來選務能讓國人滿意。

媒體問及，鴻海董事長郭台銘指出，連中選會都淪陷為新東廠，民主進步何在。

蘇貞昌說，郭台銘在宣布參選總統後，可能是來自幕僚的片面資訊，郭台銘應該多看看資料，冷靜、正常評論會好一點。希望郭台銘像許多積極回台的廠商一樣，多多投資台灣。

民進黨今天下午將舉行中執會討論總統初選議題，蘇貞昌說，民進黨初選有一定制度，之前被派至5人協調小組，自己在協調中盡心盡力，不過，協調期已過，現在已無任務，也不是中常委、中執委，期待眾人發揮智慧，讓民進黨勝選更有希望。（編輯：林興盟）1080529