法國參議院關注兩岸議題 邀台灣3位立委研討

（中央社記者曾依璇巴黎29日專電）立法委員羅致政、許毓仁及童惠珍受邀訪問法國，出席參議院研討會，分別闡述對兩岸議題的觀點。法方有參議員、媒體及學者提問，特別關注地緣政治及台灣在美中之間如何自處。

法國參議院邀請民主進步黨籍立委羅致政及中國國民黨籍立委許毓仁、童惠珍出席28日的「台灣展望」研討會，由隸屬執政黨「共和前進」（LREM）黨團的參議院友台小組主席李察（Alain Richard）主持。

羅致政表示，過去有觀點認為，讓中國深化國際參與，可以改變中國，但結果似乎相反，中國正在改變世界，例如透過軟實力、銳實力，巧妙擴大影響力，改變其他國家對中國的輿論和態度；中國以前的對台政策是想贏得民心，現在則是要改變民心，改變台灣人、甚至世界對中國的想法，策略上有明顯轉變。

他提到，若美中有政治或軍事衝突，中國會要求台灣選邊站，民進黨會選擇與美國、日本站在一起，目標是保護及維持台灣的生活方式，中國卻是想以「一國兩制」改變台灣的生活方式。

許毓仁則認為，任何國家在外交上都是優先保護自己國家的利益，美國總統川普（Donald Trump）更是如此，美中齟齬未必是為了守護民主，而是要促進美國在中國的利益和商機、確保美國科技優勢，沒人知道川普會不會改變態度，台灣必須提升自己的實力，與其選擇和某一國站在一起，更應尋求在國際上扮演關鍵角色。

媒體及智庫學者提問，台灣的邦交國很多是話語權較小的國家，近年還減少了幾個，是否衝擊台灣在國際上的活動。

羅致政說，維持一定的邦交關係很重要，今年世界衛生大會（WHA）期間，法國、美國等非邦交國都支持台灣參與，邦交國長久以來也一直在重要國際組織替台灣發言，「朋友越多越好，不會因為有了這個朋友就不要其他」，但現在的台灣不想與中國進行外交爭奪戰，台灣失去一些邦交國，也有能力奪回一些，卻並未這麼做，這對台灣意義不大。

與會的駐法代表吳志中補充，台灣試圖透過對外援助展現台灣有能力為世界做出貢獻，不會放棄任何一個國家，這是強調永續的外交政策。

另有人問到中國在包括南海等亞洲地區強勢發展，對台灣及區域的影響。羅致政表示，中國要成為真正的貿易大國，不可能不顧及戰略利益，必要條件之一就是海上通道暢通，中國建立遠洋海軍、提倡「一帶一路」計畫都是為了確保海陸貿易順暢。

他說，南海只是一個縮影，中國勢必會把國力投射到更遠的地方，將衝擊現有國際及區域秩序，台灣、東南亞國家、美國、日本利益都會受到挑戰；在南海議題上，台灣主張和平解決及自由航行權利，這點與美、法、東南亞國家態度一致。

此外，童惠珍提到，目前兩岸對話付之闕如，對雙邊關係很危險，台灣需要的不是口頭上說要維持兩岸關係，而是要有一項機制，她期望透過選舉讓其他政黨有機會改變兩岸目前缺乏信任基礎的狀況。（編輯：王永志）1080529