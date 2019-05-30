不會強制淘汰老車 總統：符合排放標準即可使用

（中央社記者溫貴香新北市30日電）總統蔡英文今天說，政府沒有要消滅老車，只要車輛符合出廠時的排放標準，就可以正常使用。政府並沒有強制淘汰車輛的規定，也不預定加嚴排放標準的實施期程。

總統下午在環保署長張子敬陪同下至新竹物流三重營業所參加「新竹物流公司大型柴油車新車交車儀式」。總統表示，這一次來新竹物流，有一項最重要的任務，就是要看看政府推動大型柴油車汰舊換新的進展。

總統說，當初「空氣污染防制法」通過以後，政策溝通或許有些不夠周延，也引起過抗爭。但是她要保證，政府沒有要消滅老車，這段時間以來，也著手調整一些作法，減少民眾的疑慮，讓謠言不再誤導民眾。

她並說，今年有好幾次和運輸業朋友見面，都再三強調，只要車輛符合出廠時的排放標準，就可以正常使用。政府並沒有強制淘汰車輛的規定，也不預定加嚴排放標準的實施期程。政府也透過很多政策方法，來降低空污管制對車主的衝擊。

總統說，她最掛心的還是那些個人老車司機，身家財產就只有那一輛車，政府希望他們換車，就不要吝惜給他們最大的幫忙，稅減多一點，補助給多一些，期限給寬一點，問題就比較容易順利地解決。

行政院長蘇貞昌上任後，總統特別拜託這件事，請蘇貞昌務必要有快速且最好的處理。總統說，蘇院長就是衝衝衝，非常有效率，對大型柴油車的多元輔導協助方案就出爐了，最近也在加緊修法的作業。

針對環保署的簡報說明，總統表示，「標準不加嚴，幫忙多很多」，就是這次「大型柴油車多元輔導協助方案」精神所在。

總統說，個人車主最關心的燃油控制系統調修問題，現在每輛車最高補助10萬元，如果是要加裝其他污染防制設備，每輛車最高補助15萬元。如果是要汰舊換新車，或者是換一輛新一點的中古車，政府減徵貨物稅以及零組件免關稅的措施，也會讓車主多省一點錢。

總統說，大家最關心的貸款信保和利息補貼，已經在規劃當中，環保署也提到，自己買車的駕駛朋友，如果這些方案全部都使用到，優惠最多可以達到180萬元。

總統感謝新竹物流和裕益汽車對政府政策的支持，她也希望大家發揮影響力，讓更多大型柴油車車主可以了解政策，多加利用，讓政府的政策落實下來，不僅可以幫助車主，也幫助減少空氣污染。只要政府民間攜手來合作，沒有不能解決的問題。（編輯：趙蔚蘭）1080530