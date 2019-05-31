立院三讀 酒駕累犯撞死人 最重判無期徒刑

立法院會31日三讀修正通過刑法部分條文，酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯因而致人於死者，最高可處無期徒刑。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北31日電）趕在立法院這會期的最後一天，立法院會今天三讀修正通過刑法第185條之3條條文；曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。

原刑法第185條之3條文規定，駕駛動力交通工具有酒駕（吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達百分之0.05以上）、服用毒品等情況，導致不能安全駕駛，可處2年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以下罰金。若是致人於死者，可處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。

然而酒駕事件頻傳，引來高度民怨，社會輿論認為應加重刑責方能遏止酒駕；朝野立委及行政院、司法院提出修法版本，共有35案。

行政院、司法院提出的修法版本為，酒駕累犯致死可處無期徒刑或7年以上有期徒刑；另外也增訂第4項，即酒駕致死或致重傷若是故意造成，可比照刑法殺人罪或傷害罪，意即酒駕故意殺人，最重可比照殺人罪判死刑。

歷經立法院司法及法制委員會的審查，以及立法院長蘇嘉全主持的朝野協商下，朝野黨團對於酒駕未肇事、肇事致人傷亡等刑度為何，例如酒駕肇事致人於死最重可判處死刑，還是行政院版的酒駕致人於死若是故意造成，可比照殺人罪最重判處死刑等，並未取得具體共識，因此今天將全案送交立法院會處理，列為討論事項第1案。

院會今天上午12時30分左右開始處理酒駕相關修法，朝野黨團均提出再修正動議，表決順序依序為時代力量黨團、國民黨團、親民黨團及民進黨團；當表決到民進黨團的版本時，國民黨立委在台下高喊「酒駕零容忍、反對打假球」口號。

國民黨立法院黨團總召江啟臣說，國民黨團提出的版本，能讓法官更有裁量的空間，更要嚇阻酒駕案件發生。國民黨立委吳志揚指出，行政院跟民進黨提出的修法版本，很明顯在打假球。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，今天在中華民國還沒有廢死的情況下，修法就該把彈性拉出來，死刑是必要的，才有辦法嚇阻未來的酒駕事件再度發生。

時代力量立委黃國昌表示，民國102年那次的酒駕修法，把酒駕致死的刑度提高，但實際運作結果，酒駕累犯比率不斷提升，也有超過50%的案件判刑結果低於法定刑，因此這次時力提出的修法方向，從處罰、治療以及到給被害人的賠償等，缺一不可。

民進黨立委周春米表示，為了確保酒駕之人，未生警惕，有再犯致人於死或致重傷，造成用路人生命、身體安全，民進黨的提案加大範圍，也就是不論是第1次酒駕有無致死致傷，若第2次再犯酒駕致死致傷，均要受到刑度加重的處罰。

周春米也說，「民進黨絕對沒有打假球」，因為任何法律的修正，立法者要將各種情節考慮進去，除了最重應處以極刑的情節，也要考量到其他情節，或者是較輕的情節，這是大法官775號解釋所揭櫫的不分情節，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責，會不符憲法罪刑相當原則。

周春米指出，基於這些立法要保護的法益和大法官所揭櫫的憲法原則，民進黨提出再修正動議。

表決結果，通過民進黨團提出的再修正動議。

今天三讀修正通過的條文，是在刑法第185條之3條文增訂酒駕累犯的罰則，即曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

特別的是，原本行政院提出的版本明定，酒駕致死、致重傷若是故意造成，將可比照殺人罪或傷害罪論處，即酒駕致人於死最重可比照殺人罪判處死刑。不過民進黨團認為此規定並無必要，因為若能證明行為人有「直接故意或間接故意」，本就可依殺人罪論處，因此未納入再修正動議中。

三讀後，黃國昌發言指出，對於今天三讀通過的條文很失望，加重累犯的處罰，本來就應該，時力要求酒駕要介入治療等內容的版本被封殺，令人遺憾。

江啟臣則說，看到三讀的槌子敲下去，讓人期待落空，執政黨的修法在打假球。（編輯：趙蔚蘭）1080531