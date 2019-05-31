法務部：酒駕致死有殺人故意仍可判死

（中央社記者蕭博文台北31日電）法務部表示，立法院會今天三讀修正通過刑法第185條之3條條文，雖未明列酒駕致死可判死刑，但依立法說明可知，酒駕致人於死若具殺人故意，仍可依殺人罪論處，最重可判死刑。

法務部發布新聞稿指出，酒後駕車惡性重大，今年春節前夕發生酒駕致死不幸事件，部長蔡清祥第一時間即嚴正譴責，行政院長蘇貞昌並指示儘速修法，法務部隨即著手研修，擬具刑法第185條之3修正草案，經陳報行政院多次審議，再經司法院會銜，送請立法院審議。

法務部表示，立法院今天三讀通過的修正條文，較修正前的條文已加重再犯酒駕而致人死傷者的刑事責任，且最重已達無期徒刑，對於立法院兼顧嚴懲酒駕、罪刑相當及人權公約等意旨，訂定本條修正條文，予以尊重。

通過的修正條文並未明列酒駕致死可依殺人罪論處，但法務部解釋，從修正條文立法說明可知，酒駕肇事致人傷亡，依個案具體情形及相關事證進行判斷，若具故意殺人或傷害的主觀犯意時，即回歸刑法殺人罪、傷害罪論處，也就是酒駕致人於死涉及殺人罪責時，最重仍可判死刑。

法務部舉例，酒駕肇事後繼續來回碾壓被害人或明知員警在前攔阻仍加速衝撞、拖行執勤員警，即可能依殺人罪論處。

新聞稿最後呼籲法官在量刑時，能符合社會期待與國人要求，讓每個人都能免於酒駕危害的恐懼與損害，法務部未來將依新修正條文嚴正執法，並呼籲社會大眾一同支持反酒駕，希望真正遏止酒駕惡行，共同維護人民安心的生活環境。

今天三讀修正通過的條文，是在刑法第185條之3條文增訂酒駕累犯的罰則，即曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。（編輯：張銘坤）1080531