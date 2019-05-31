更多編輯台推薦新聞：
事關小鹿性命 遊日本奈良切記別摸小鹿
國際

事關小鹿性命 遊日本奈良切記別摸小鹿

爭睹暴龍NBA總冠軍賽 多倫多全城沸騰
運動

爭睹暴龍NBA總冠軍賽 多倫多全城沸騰

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復
國際

川普祭關稅大棒阻非法移民潮 墨西哥矢言報復

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
新聞專題
酒駕修法
酒駕加重刑責修法，立法院會5月31日三讀修正通過刑法部分條文，曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑。
酒駕修法
新聞專題
酒駕修法2/9

法務部：酒駕致死有殺人故意仍可判死

最新更新：2019/05/31 18:28

（中央社記者蕭博文台北31日電）法務部表示，立法院會今天三讀修正通過刑法第185條之3條條文，雖未明列酒駕致死可判死刑，但依立法說明可知，酒駕致人於死若具殺人故意，仍可依殺人罪論處，最重可判死刑。

法務部發布新聞稿指出，酒後駕車惡性重大，今年春節前夕發生酒駕致死不幸事件，部長蔡清祥第一時間即嚴正譴責，行政院長蘇貞昌並指示儘速修法，法務部隨即著手研修，擬具刑法第185條之3修正草案，經陳報行政院多次審議，再經司法院會銜，送請立法院審議。

法務部表示，立法院今天三讀通過的修正條文，較修正前的條文已加重再犯酒駕而致人死傷者的刑事責任，且最重已達無期徒刑，對於立法院兼顧嚴懲酒駕、罪刑相當及人權公約等意旨，訂定本條修正條文，予以尊重。

通過的修正條文並未明列酒駕致死可依殺人罪論處，但法務部解釋，從修正條文立法說明可知，酒駕肇事致人傷亡，依個案具體情形及相關事證進行判斷，若具故意殺人或傷害的主觀犯意時，即回歸刑法殺人罪、傷害罪論處，也就是酒駕致人於死涉及殺人罪責時，最重仍可判死刑。

法務部舉例，酒駕肇事後繼續來回碾壓被害人或明知員警在前攔阻仍加速衝撞、拖行執勤員警，即可能依殺人罪論處。

新聞稿最後呼籲法官在量刑時，能符合社會期待與國人要求，讓每個人都能免於酒駕危害的恐懼與損害，法務部未來將依新修正條文嚴正執法，並呼籲社會大眾一同支持反酒駕，希望真正遏止酒駕惡行，共同維護人民安心的生活環境。

今天三讀修正通過的條文，是在刑法第185條之3條文增訂酒駕累犯的罰則，即曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。（編輯：張銘坤）1080531

瀏覽更多照片立法院會31日三讀修正通過刑法部分條文，酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯因而致人於死者，最高可處無期徒刑。圖為酒駕修法懶人包。（法務部提供）
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報