酒駕修法三讀通過 蔡清祥：尊重立院職權

（中央社記者蕭博文台北31日電）立法院今天三讀修正通過刑法第185條之3條條文，酒駕累犯撞死人，最重可判無期徒刑。法務部長蔡清祥對此表示，尊重立院職權，重申對酒駕致死案件絕不寬貸的嚴正立場。

台灣更生保護會台北分會今天下午在西門町舉辦「2019更生音樂祭，拒毒無酒FUN肆音樂活動」，蔡清祥應邀出席，會後接受媒體訪問時做以上表示。

蔡清祥致詞時表示，立法院今天三讀通過酒駕處罰規定的修正案，加重相關刑責，酒駕累犯若撞死人，最高可處無期徒刑，呼籲駕駛朋友不可輕忽，也絕對不要酒駕。

針對立院三讀通過的版本，酒駕累犯致重傷、致死的刑度均比行政院版本略低，蔡清祥受訪時說，尊重立院職權，而防制酒駕除加重刑責，教育、預防、確實執法同樣重要，法務部對執意酒駕者，甚至酒駕致人於死的案件，依法嚴辦、絕不寬貸的立場沒有改變。

今天三讀修正通過的條文，是在刑法第185條之3條文增訂酒駕累犯的罰則，即曾犯酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

行政院當初提出的修正版本，是酒駕5年內再犯，若導致重傷，處5年以上、12年以下有期徒刑，若致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。（編輯：張銘坤）1080531