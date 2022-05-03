酒駕重新考照加嚴 擬限縮至吊照2次須酒癮治療

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交通部預告修正管理辦法，擬加嚴酒駕重新考照，將必須接受酒癮治療的吊照次數從3次限縮至2次。圖為警方路邊執行酒測臨檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部預告修正「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」，擬對酒駕重新考照加嚴，將必須接受酒癮治療的吊照次數從3次限縮至2次。

目前「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」是在民國109年3月1日起施行，交通部4月22日預告修正，預告期限至5月9日。

交通部表示，酒駕再犯為酒精成癮高風險族群，為有效防制酒後駕車行為，修正管理辦法，擴大應接受酒癮治療資格條件對象，將原本受吊銷駕駛執照處分達3次以上者，於重新申請考領駕照前應接受酒癮評估治療的規定，修正為吊照2次以上者。

交通部補充說明，依據國內研究，重複酒駕者，酒癮高達63%，對於重複（2次以上）酒駕族群施以醫療介入有助早期預防。

根據目前規定，酒駕酒癮治療應至中央衛生主管機關評鑑合格的醫療機構，接受12個月且至少12次，才能取得完成證明書。

交通部在修正的管理辦法草案中，新增酒癮治療完成證明書有效期限為1年，逾期應重新接受酒癮評估治療。

另新增汽車駕駛人接受酒癮治療應於治療期間，有3種情形之一者，醫療機構得終止治療，並視為未完成，包括：一、未能配合醫囑返診或接受治療超過2個月，二、不遵守醫療機構相關規定，三、對醫事人員有強暴、脅迫、恐嚇等不法行為。（編輯：張雅淨）1110503