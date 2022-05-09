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酒駕修法
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酒駕修法4/32

配合酒駕新法上路 桃園市公布2累犯姓名照片

2022/5/9 11:29
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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市政府今天在交通事件裁決處官網，公布首波2名酒駕累犯的完整姓名、相片及違規地點，希望藉此抑制酒駕事件的發生，同時呼籲民眾與業者勿心存僥倖，避免酒駕釀生悲劇。

立法院今年1月修正通過酒後駕車新法，明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、同行者連坐處分最高新台幣1萬5000元罰鍰。

交通局發布新聞稿表示，市府交通事件裁決處依新法規定，今天於官網公告酒駕累犯者姓名及照片，首波公告的名單有2人，分別在桃園區及中壢區違規酒駕被攔查，他們在109年至110年間首次酒駕，又在今年3月底、4月初第2次（含）以上酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

交通事件裁決處處長張丞邦說，市府配合新法施行，於裁決處官網設立酒駕及拒測累犯公告專區，對於自108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，依規定公告揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

張丞邦提醒民眾勿心存僥倖，醉不上道、酒後不開車，可善用大眾運輸工具往返，也呼籲飲酒場所業者，若發現賓客飲酒後仍要駕車應主動提醒，協助提供代駕資訊或代叫計程車等服務，杜絕酒駕情形發生。（編輯：卞金峰）1110509

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