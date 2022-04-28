酒駕新規上路 高雄交通局公布5累犯姓名照片

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酒駕新規上路，高雄市政府交通局依新規定，28日在交通局官網上公告民國108年7月1日起有再犯酒駕或拒測者共5人的姓名、照片及違規事實。（高雄市政府提供）

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）酒駕新規上路，高雄市政府交通局依新規定，今天在交通局官網上公告民國108年7月1日起有再犯酒駕或拒測者共5人的姓名、照片及違規事實等，以防制酒駕事件的發生。

立法院今年1月修正通過酒後駕車新法，明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、同行者連坐處分最高新台幣1萬5000元罰鍰。

高市交通局今天新聞稿表示，酒駕新法已於111年3月31日上路。依新法規定，對於屢次酒駕違規的再犯者，自108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違規事實。

交通局說明，4月28日初次公告酒駕累犯名單有5名，皆是在109到111年間第1次酒駕，又於111年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。

交通局指出，配合酒駕新法施行，已於交通局官網上設立酒駕累犯公告專區，相關的公告依中央規定，揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

除了勿酒駕，交通局也呼籲勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等，以免違反法規，也危害道路安全。（編輯：黃世雅）1110428