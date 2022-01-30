總統公布酒駕刑責加重修法 小年夜起適用新規

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（中央社記者郭建伸台北30日電）為遏止酒駕，立法院臨時會24日三讀修正道路交通管理處罰條例、刑法及陸海空軍刑法，加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文。總統府28日發布總統令，酒駕修法於今天生效，民眾春節行車上路適用酒駕新規。

立法院24日三讀通過修正道路交通管理處罰條例、刑法及陸海空軍刑法部分條文，將酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等，並明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。

憲法明定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布。

總統府28日發布總統令，公布由總統蔡英文簽署，以及行政院長蘇貞昌等人副署的道路交通管理處罰條例、刑法、陸海空軍刑法。

依據中央法規標準法明定，法規明定自公布或發布日施行者，自公布或發布日起算至第3日起發生效力。

依總統府28日發布總統令起算，酒駕修法新規於今天正式生效，民眾行車駕駛將適用更嚴格的酒駕規範。（編輯：謝佳珍）1110130