酒駕修法新規上路 高市警發萬封簡訊提醒

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）酒駕修法提高刑責，今天生效。高雄市警方持續取締酒駕，包括仁武、前鎮等分局今天均有查獲，警方也加強宣導，並發送1萬多封關懷簡訊給有酒駕紀錄者，提醒勿以身試法。

立法院24日三讀通過修正道路交通管理處罰條例、刑法及陸海空軍刑法部分條文，將酒駕未肇事的刑責從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等。依總統府28日發布總統令起算，酒駕修法新規於今天正式生效。

高雄市警方持續加強取締酒駕，包括仁武、前鎮等分局今天均有查獲，仁武分局九曲派出所下午於大樹區九大路發現陳姓男子騎乘機車未戴安全帽，攔查後酒測值0.79，超過標準值；另前鎮也查獲2件酒測值超標，全依公共危險移送法辦。

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仁武分局對中央社記者表示，將無限期強力取締酒駕，針對易肇事地點、時段、路段加強執行設置路檢點攔檢，並搭配機動巡邏警網攔查，杜絕酒駕。

高雄市警察局交通警察大隊接受中央社訪問表示，刑責提高，警方執法不變，除了仍持續取締酒駕，也加強宣導，包括針對有酒駕紀錄者發關懷簡訊，至今已發送1萬多封；市府也印製宣導海報，提醒民眾刑責加重，切勿以身試法。（編輯：唐聲揚）1110130