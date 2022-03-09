酒駕累犯公布姓名、同行者最重罰1.5萬 3/31上路

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（中央社記者余曉涵台北9日電）立法院今年1月修正通過酒駕新法，明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、同行者連坐處分最高1.5萬元罰鍰。交通部表示，相關配套子法修正中，預計3月31日施行。

酒駕事件頻傳，立法院臨時會院會今年1月三讀修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高新台幣1.5萬元罰鍰。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長王國材列席報告業務概況，並備質詢。

根據交通部的業務書面報告，交通部目前正研修相關配套子法，這次修法加重酒駕罰則，包含初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測再犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、落實各縣市酒後代駕機制等，希望能遏止酒駕發生，預計3月31日施行。

根據道路交通安全規則第114條規定，行政罰的酒駕標準為飲用酒類或其他類似物後，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克，或血液中酒精濃度達0.03%。

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道路交通管理處罰條例明定，若汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，除了現行已有的加重罰鍰、吊銷駕駛執照，新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實。

明定駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%以上等情形者，18歲以上酒駕同行者需連坐處分，將處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。酒駕和毒駕者應吊扣汽車牌照2年，若因肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛。（編輯：郭諭儒）1110309