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酒駕修法
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酒駕修法3/32

酒駕新法上路 新北首公布1累犯姓名照片

2022/5/9 13:59（5/9 14:31 更新）
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新北市交通事件裁決處9日首次在官網公告一名酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，盼藉以警惕酒駕累犯，同時呼籲民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」。（新北市交通事件裁決處提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月9日
新北市交通事件裁決處9日首次在官網公告一名酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，盼藉以警惕酒駕累犯，同時呼籲民眾「喝酒不開車，開車不喝酒」。（新北市交通事件裁決處提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年5月9日
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（中央社記者沈佩瑤新北9日電）新北市交通事件裁決處今天首次在官網公告1名酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，盼藉以警惕酒駕累犯，同時呼籲民眾切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路。

立法院今年1月修正通過酒後駕車新法，明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、同行者連坐處分最高新台幣1萬5000元罰鍰。

新北市政府交通事件裁決處今天發布新聞稿表示，首次公告酒駕累犯名單有1名，在民國108年9月26日第1次酒駕，又於今年3月31日第2次酒駕被警方攔下開單。

裁決處處長李忠台表示，酒駕新法除明定主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片和違規事實之外，同行者連坐處分最高新台幣1萬5000元罰鍰。

裁決處呼籲，請切記「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，嚴重還會發生交通意外而遺憾終身。（編輯：卞金峰）1110509

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