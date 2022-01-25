酒駕累犯紀錄延長至10年 溯自2019年7月1日起

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）立法院昨天三讀通過修法，加重對酒駕處罰；其中，累犯紀錄從5年延長至10年。交通部今天表示，10年是追溯自2019年7月1日開始。

為加重嚴懲酒駕，立法院昨天三讀修正通過刑法第185條之3及道路交通管理處罰條例，其中累犯紀錄從5年延長至10年。

交通部路政司監理科長趙晉緯接受中央社記者訪問表示，10年累犯紀錄是追溯自2019年7月1日開始。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

趙晉緯說，2019年7月1日起實施新修正的道路交通管理處罰條例，累犯紀錄是5年並從新法規實施日起計算，現在第1個5年還未到，再次加重處罰並延長累犯紀錄至10年，所以還是認定從2019年7月1日起開始算。

原本的規定是，5年內第2次酒駕累犯處以最高罰鍰，汽車駕駛人罰新台幣12萬元、機車駕駛人罰9萬元，第3次以上按次加罰9萬元；新通過的規定，若汽機車駕駛人10年內第2次酒駕，除了現行已有的加重罰鍰、吊銷駕駛執照，也新增公路主管機關得公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實。（編輯：管中維）1110125