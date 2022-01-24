朱立倫批修法打假球 民進黨：雙管齊下遏阻酒駕

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（中央社記者王承中、葉素萍台北24日電）立法院今天三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，國民黨主席朱立倫表示，酒駕零容忍，民進黨打假球；對於國民黨立委所提的酒駕沒入車輛、共乘刑責等提案，法務部一個都不想改，無視民意近乎冷血。

民進黨發言人周江杰指出，感謝立法院朝野共同努力，在本次會期中通過酒駕相關罰則修正案，希望藉由包含行政法措施與刑事法修正，雙管齊下的作為強化遏阻酒駕行為，避免憾事再度發生。

立法院臨時會院會今天三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文，把酒駕未肇事的刑責，從原本2年以下有期徒刑，提高為3年以下有期徒刑等，也明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實。

不過，國民黨立委蔣萬安、江啟臣等人都表示，提高酒駕肇事致死及致重傷刑度、沒收酒駕肇事駕駛人的交通工具，在本次的修法中都無任何進展，這次修法結果與社會大眾的期待有很大落差。

國民黨主席朱立倫晚間也在臉書以「酒駕零容忍，民進黨打假球」為題發文表示，國民黨本於在野監督的立場為民意發聲，多次提出要加強酒駕肇事修法，國民黨立委也提出包括沒入車輛、初犯累犯最低本刑上修、酒駕毒駕共乘刑責等提案，然而法務部卻一個都不想改，無視民意到幾乎冷血的地步。

朱立倫指出，今天酒駕罰則加重的刑罰與行政罰則終於修法三讀通過加重，對於遏制酒駕有初步成果，首先要謝謝國民黨團的堅持與努力。然而，國民黨想問問民進黨政府，只把酒駕未肇事刑責提高，卻反駁與忽略國民黨立委所提的諸多完整配套，是否能對民眾、酒駕往生者家屬交代得過去。

朱立倫表示，民眾對政府的期待很單純，就是想看到政府對嚇阻酒駕「玩真的」，但今天這樣的修法成果，和社會期待有相當大的差距。

周江杰透過新聞稿表示，立法院臨時會今天除了通過酒駕修正法案外，還要協商總預算案，也還有產業創新條例、私校法等重要法案需要處理，加上近日疫情嚴峻，朝野必須團結早日完成協商與三讀通過重要法案，方為社會之福。

他也說，最近年關將近，年終、尾牙聚會多，社會大眾要隨時提醒身邊每一個人不要酒駕，共同維護最高規格的駕駛與道路安全，這是每個人的責任。（編輯：謝佳珍）1110124