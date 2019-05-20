酒測值0.25一審二審判不同 盼再上訴形成判例

台東劉姓男子107年酒駕遭攔查，酒測值每公升0.25毫克。台東地方法院認為酒測器存有誤差，判無罪。但花蓮高分院認為，只要是檢定合格酒測器就不能否定其準確性，改判4個月徒刑，全案可上訴。圖為酒測畫面。（警方提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年5月20日

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東劉男酒駕，酒測值每公升0.25毫克。台東地方法院認為酒測器存有誤差，判無罪。但花蓮高分院認為，只要是檢定合格酒測器就不能否定其準確性，改判4個月徒刑。

劉姓男子107年9月11日晚間在池上鄉騎乘機車被警攔查，酒測值每公升0.25毫克，被檢察官依公共危險罪起訴。

根據刑法185條之3第1項第1款，吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上者觸犯公共危險罪。

台東地院合議庭審理時，函文財團法人工業技術研究院，詢問有關現行104年開始實施之編號CNM V126第4版呼氣酒精測試器誤差問題，工研院回復這款酒測器有小數點後2位的誤差，也就是若使用該酒測器測得吐氣所含酒精濃度每公升0.25毫克，有可能實際濃度未達每公升0.25毫克。

合議庭認為，根據工研院回覆，警方執行酒測時，儀器檢測必然存有可能之誤差，因此判劉男無罪。

合議庭也提到，警方執行酒測的儀器應該使用更精準的紅外線儀器，如果無法更換，酒測值如在誤差範圍內，也應該要多次酒測，降低酒測器偏誤之風險，以免冤抑。

不過，檢察官上訴高等法院花蓮分院時，高院法官認為，凡經檢定檢查合格之酒測器，既已考量並確認法定所允許之器差（誤差），在無相反事證情況下，即不容再於具體個案實測時，否定其測量數值準確性。

高院法官認為，此案使用檢定合格之酒測器，測得被告吐氣所含酒精濃度為每公升0.25毫克，在無現實存在儀器故障或操作失誤情況下，不能就認定酒測有誤差，未達每公升0.25毫克。因此認定劉男有罪，判處有期徒刑4個月。全案還可上訴。

高分院改判有罪，台東地院發言人、刑事庭長邱奕智說，各審級法官見解各有道理，對花蓮高分院改判只能尊重，也期待全案上訴後，最高法院能形成判例，統一見解。（編輯：翁翠萍）1080520