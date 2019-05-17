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北市白天酒駕件數逐年攀升 大同區最多

最新更新：2019/07/20 10:09
台北市警方統計，北市近3年白天酒駕違規逐年攀升，違規以聯外道路居多的大同區件數最多，將利用各項勤務加強稽查。中央社記者劉建邦攝　108年5月17日
台北市警方統計，北市近3年白天酒駕違規逐年攀升，違規以聯外道路居多的大同區件數最多，將利用各項勤務加強稽查。中央社記者劉建邦攝　108年5月17日

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市警方統計，北市近3年白天酒駕違規逐年攀升，多因駕駛人前晚宿醉，體內酒精代謝未完成而開車所致。違規以聯外道路居多的大同區件數最多，將利用各項勤務加強稽查。

台北市政府警察局交通警察大隊今天召開記者會，交通大隊執法組長顏三隆指出，經統計，台北市從民國105年至今年4月止，每天上午6時至中午12時的酒後駕車違規總件數為1萬1032件，占全日總取締件數約27.69%。

他指出，從105年至107年，北市取締白天酒駕違規件數分別為2795件、2854件、4068件；今年1月至4月，有1315件。根據數據顯示，北市白天酒駕違規件數有逐年攀升狀況。

他表示，經強力宣導，北市近3年酒駕違規件數中，深夜時段減少，白天件數增加。至於北市白天酒駕違規件數中，以大同區最多，萬華區、中山區次之。

至於白天酒駕違規件數增多原因，顏三隆說，主要是因駕駛人前晚飲酒宿醉，誤以為體內酒精已代謝，進而騎車、開車導致違規。

他指出，由於酒類及個人體質不同，酒精代謝率也會不一樣。許多駕駛人誤以為前晚喝酒，經睡覺、休息後，就可駕車，其實體內仍存有酒精。

顏三隆表示，酒測值超過每公升0.15毫克就屬違規，分析北市近3年的白天酒駕違規件數，酒測值未達每公升0.25毫克的案件逐年增加，超過0.25毫克件數則逐年減少，達0.55毫克以上的比例下降更是明顯。

他建議，駕駛人若前晚飲酒，體內酒精未代謝完，可能容易超過標準，呼籲晚間喝酒的隔天上午應避免開車或騎車，北市警方會利用各項勤務加強白天酒駕稽查。（編輯：戴光育）1080517

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