改進選務工作 李進勇盼公投與大選脫鉤

（中央社記者王承中台北3日電）新任中選會主委李進勇今天針對公投法修法表示，除選務改進外，也希望從源頭減量，行政院所提公投法修正草案，讓大選和公投一同舉辦從「應」改為「得」就是希望給選務部門空間。

立法院日前通過中選會主委李進勇人事同意權案，中選會今天上午舉行代理、新任主委交接典禮，在行政院秘書長李孟諺監交下，李進勇接任中選會主委。

對於公投法的修正，李進勇在典禮後受訪表示，這個問題是大家關心的，去年九合一選舉跟公投為什麼會造成這麼大的困擾，主要是九合一選舉加上10個公投案，這麼多的工作負荷壓在選務部門；中選會當然還有提升改善空間，但是選務部門的能量畢竟也有極限，希望社會大眾體諒。

李進勇指出，他接下來的工作就是要趕快進一步盤點確認，跟地方選委會共同商議，希望落實選務改進的意見。

李進勇表示，除選務改進外，也希望從源頭減量，好比是防洪治水，在上游要做水土保持，中下游要分流，這樣水才能夠暢通，選務也是一樣，所以行政院提出的公投法修正草案，就是希望給選務部門一個空間，讓大選和公投一同舉辦從「應」改為「得」。

李進勇說，這並非中選會偷懶、不願意改進，而是盼社會大眾必需要正視選務能量問題，中選會也有看到立法院有其他「公投法」修法版本，中選會立場是，只要有助於選務順利推動，讓選民從容做抉擇，不會因選務干擾而錯失抉擇的建議，中選會都樂於看到，最後還是要看立法院如何決定，選務部門會跟進，做好各項準備。

對於民進黨立法院黨團幹事長管碧玲日前表示，看過李進勇從政表現的人都知道，李進勇是執著於理念、六親不認的人。李進勇今天受訪表示，他也是有血有淚父母生的人，但在任何職務上他都是嚴守法律規定，依法行政。尤其是在這麼重大的工作職位上，他會時時刻刻來提醒自己絕對要依法行政。

針對有團體今天也在中選會樓下抗議，指李進勇就任中選會主委，中選會就成為蔡政府的競選總部。李進勇表示，這是過多的聯想，且一點根據都沒有，但有些人就是有種焦慮感，希望大家以正向看待問題，也讓他跟選務部門同仁有空間確實為選務工作把關。（編輯：李信寬）1080603