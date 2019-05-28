李進勇掌中選會 將辦2020大選坦言面臨空前考驗

立法院28日通過中選會主委李進勇人事同意權案，針對外界質疑他過去具有黨政背景是否適任，李進勇說，將堅守幾十年來行事公正的最高準則，一定會嚴守法律規定，全力以赴。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北28日電）立法院今天通過中選會主委李進勇人事同意權案，李進勇上任後，將舉辦明年總統、立委合併大選，以及推動不在籍投票、面對公投是否綁大選等挑戰。李進勇坦言面臨空前考驗。

去年九合一大選選務亂象多，由於公投綁大選，選務動線混亂，民眾投票時大排長龍，甚至還有邊投票、邊開票的情況發生。

李進勇接受媒體訪問時坦言，中選會、各地選務機關都面臨空前考驗，如何順利舉辦選舉、公投，避免去年情況再次發生，選務人員應該團結合作，共同努力，不負民眾期待。

至於未來將進行選務改革，李進勇說，距離他上任還有一段時間，他將對各項問題跟中選會同仁進行探討，詳細研究之後，會在上任那一天跟外界報告。

不過，中選會委員張淑中因無法認同政黨色彩鮮明的李進勇出任中選會主委，今天辭去職務。對此，李進勇說，對於她選在這時離開，感到遺憾和不捨，但也尊重她的決定。

李進勇在臉書表示，這項人事同意權案歷經立法院3個多月的審查，過程中引起朝野對立甚至衝突，身為當事人，他內心實在過意不去。

針對外界質疑，他過去具有黨政背景是否適任，李進勇說，他將堅守幾十年來行事公正的最高準則，一定會嚴守法律規定，全力以赴，讓相信他的委員不致失望，讓存疑的委員可以放心。

李進勇說，感謝行政院長蘇貞昌的信賴，賦予他這個重大責任。李進勇最後向中選會和全國選務機關同仁說，「大家辛苦了，讓我們捲起袖子，為辦好選務而努力！」

國民黨透過新聞稿質疑，多數民眾期待中選會保持政治中立、選舉中立，民進黨卻執意讓政黨色彩濃厚的李進勇主掌中選會，讓2020年總統及立委選舉蒙上選務不公的陰影，更批民進黨為了延續政權不擇手段，破壞民主體制的獨立客觀性，並呼籲選民，明年大選一起用選票換掉不知反省、傷害民主的民進黨政府。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，李進勇擁有豐富的法律背景及地方首長經驗，熟悉選務，行政歷練完整，相信能帶領中選會以獨立、超然、專業的立場做好選務工作，推動選務改革。（編輯：趙蔚蘭）1080528