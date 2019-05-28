張淑中不認同李進勇任主委 請辭中選會委員

立法院28日行使中選會主委被提名人李進勇人事同意權，中選會委員張淑中（圖）無法接受及認同李進勇出任主委，發聲明即日起辭去中選會委員職務。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北28日電）立法院今天行使中選會主委被提名人李進勇人事同意權，中選會委員張淑中對政黨色彩十分明顯的李進勇將出任中選會主委無法接受及認同，因此正式公開聲明，自即日起，辭去中選會委員的職務。

立法院會今天進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權投票，但由於李進勇為前雲林縣長，政黨色彩濃厚備受爭議，藍綠也爆發多波推擠衝突，投票將到下午4時截止。

中央選舉委員會委員張淑中發出聲明表示，已親赴中選會請辭委員，並請代理主委陳朝建將辭職函轉呈行政院長蘇貞昌。

她表示，依據現行法律規定，中央選舉委員會是獨立行使職權的中央機關，所有中選會委員包括主任委員、副主任委員等人，皆應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。

她認為，主委更代表中選會形象，其角色動見觀瞻，如何在辦理各項選舉及公民投票事務時，堅持選務中立的角色格外重要。

張淑中說，不論由那一個政黨執政，中選會主委都應該審慎參酌並循2009年以後的慣例作法，提名黨派色彩不濃的專業人士擔任，才能符合多數國人對中選會政治中立、選舉中立的深層期待。

她指出，法制化後的中選會歷任主委，不論是賴浩敏、張博雅、劉義周或是陳英鈐，至少皆為無黨籍，外界爭議不大。

然而今年2月25日蘇貞昌提名李進勇出任中選會主委，張淑中說，此人事案見諸新聞後，社會各界一直爭論不斷，她對於政黨色彩十分明顯的李進勇將出任中選會主委的結果，實在無法接受及認同，因此正式公開聲明，自即日起，辭去中選會委員的職務。（編輯：林興盟）1080528