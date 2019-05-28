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立院進行中選會同意權投票 藍綠上演全武行【直播】

最新更新：2019/05/28 10:35
影片來源：國會頻道 YouTube頻道

（中央社記者陳俊華台北28日電）立法院會今天進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，雖然立法院長蘇嘉全接近10時宣布開始投票，但台下朝野立委打成一片，南區領票處部分，國民黨立委黃昭順拿水潑發票的議事人員，阻止民進黨立委領票。

蘇嘉全說，因原設置票匭無法行使投票，請增設票匭；投票時間到下午4時，沒有散會，也不會停止投票。

10時18分，北區領票處、圈票處前再爆發推擠衝突，國民黨立委費鴻泰、鄭天財再次推倒票匭，民進黨立委趙天麟與國民黨立委林為洲扭打，民進黨立委吳秉叡也將無黨籍立委陳玉珍抬開，國民黨立委李彥秀更站在主席台上，大罵蘇嘉全主持會議不公平，「怎麼還有臉主持會議」。

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委爆發推擠衝突，立法院長蘇嘉全在混亂中宣布開始投票。國民黨立委將圈票處推倒，阻止投票。中央社記者吳翊寧攝　108年5月28日
立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委爆發推擠衝突，立法院長蘇嘉全在混亂中宣布開始投票。國民黨立委將圈票處推倒，阻止投票。中央社記者吳翊寧攝　108年5月28日

民進黨立法院黨團、國民黨團今天一早都發出甲級動員，上午7時議場門一開，藍綠搶占主席台。上午9時院會仍未開始，約在9時26分，朝野立委爆發推擠衝突，民進黨團以人數優勢，一一將主席台前的國民黨立委，往右邊推擠，9時47分時，原本趴在主席台上的無黨黨立委陳玉珍，也被民進黨立委排除。

立法院長蘇嘉全在9時50分進入議場，宣布開始開會，並在9時53分開始投票表決，投票時間到下午4時。國民黨立委則大喊「蘇嘉全不要臉」、「民進黨丟臉」並將看板撕碎，丟向蘇嘉全。

國民黨立委黃昭順、鄭天財、費鴻泰等人則將圈票處都推倒，民進黨立委邱議瑩更與鄭天財推擠，國民黨立委鄭天財、林德福等人，則坐在票匭上，阻止投票。（編輯：林興盟）1080528

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委在上午7時議場門一開，就衝上主席台，在台上各占一半。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日
立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委在上午7時議場門一開，就衝上主席台，在台上各占一半。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日
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