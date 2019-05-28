李進勇獲立院同意 出任中選會主委

（中央社記者陳俊華台北28日電）立法院會今天進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，國民黨立委占主席台、推翻圈票處、丟水球，最後在混亂中李進勇得到65張同意票，超過出席立委半數，獲立法院同意任中選會主委。

民進黨立法院黨團上午6時就發布甲級動員，國民黨立委則在7時左右抵達，議場門一開，藍綠立委各占一半主席台；約8時30分，國民黨立委林為洲、江啟臣等人，企圖搶奪投票匭，導致議事人員受傷，立法院長蘇嘉全透過新聞稿指出，對這種非理性的暴力行為，表示深切遺憾。

上午約9時26分，朝野立委在主席台上爆發推擠衝突，民進黨團以人數優勢，一一將台上的國民黨立委，往右邊推擠，蘇嘉全在9時50分從左方進入議場，宣布開始開會，並在9時53分開始投票，投票截止時間到下午4時。

隨即議事人員開始布置圈票處、票匭，但也引發國民黨立委黃昭順、鄭天財、費鴻泰等人不滿，衝上前去將圈票處推倒、砸毀，國民黨立委鄭天財、林德福等人，直接坐在票匭上，欲阻止投票；蘇嘉全則宣布，因原設置票匭無法行使投票，請議事人員增設票匭。

北區領票處在民進黨人數優勢下，陸續領票、投票；10時18分，北區圈票處前朝野立委再度爆發推擠衝突，民進黨立委郭國文、洪宗熠等人為保護圈票處，與國民黨立委鄭天財、顏寬恒推擠後雙雙倒地，朝野立委上演全武行。

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委爆發推擠衝突，立法院長蘇嘉全在混亂中宣布開始投票。國民黨立委將圈票處推倒，阻止投票。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日

朝野立委雖爆發多波推擠衝突後，民進黨立委仍持續領票、投票。約在下午3時30分，國民黨立委陸續回到議場，國民黨立委柯志恩說，投票前還要被搜身，是什麼道理；國民黨立委廖國棟則說，這樣的投票是史無前例，「等一下就去監察院告發」。

投票在下午4時截止，蘇嘉全宣告，今天領票立委81人、未領票32人，合計113人。開票前，國民黨立委突然拿出準備好的水球，朝主席台、開票處猛丟水球，民進黨立委邱議瑩、吳秉叡為上前阻止，也與國民黨立委發生拉扯。

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，投票至下午4時截止，李進勇最終獲立法院出席立委過半同意，確認出任中選會主委。後右2為立法院長蘇嘉全。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日

開票結果，同意票65張、不同意票2張、無效票3張，最後蘇嘉全宣布，有81人領票，李進勇獲65張同意票，獲立法院同意任中選會委員並為主委。

國民黨團立委在院會休息後，在議場內舉行記者會。江啟臣說，這是違法投票、無效的投票，國民黨團不會承認，今天是台灣民主的忌日，很難想像明年選舉會是什麼樣的地步，會不會用各種理由干預投票，這樣踐踏民主、踐踏國會，「不只是遺憾，我們是憤怒」。

此外，中選會委員張淑中無法接受政黨色彩明顯的李進勇出任中選會主委，稍早請辭中選會委員。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院長蘇貞昌已准辭，但行政院提名李進勇並無違法。（編輯：蘇龍麒/林興盟）1080528

李進勇小檔案 民國40年8月1日出生

學歷：

國立台灣大學法律研究所碩士

國立中興大學法律系

國立台灣大學法律研究所碩士 國立中興大學法律系 經歷：

法官、執業律師

第2、3屆立法委員

基隆市長

內政部、法務部、交通部政務次長

行政院公共工程委員會副主任委員

雲林縣長

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委爆發激烈衝突，有人拿起保溫瓶、礦泉水等潑灑。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，藍綠立委一早搶占主席台，國民黨籍立委蔣萬安（前右2）、金門無黨籍立委陳玉珍（前右）等人趴在台上。中央社記者吳翊寧攝 108年5月28日