藍委搶奪投票櫃 立法院議事人員掛彩

（中央社記者陳俊華台北28日電）立法院會今天將進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，但在上午8時30分左右，國民黨立委江啟臣、林為洲強行搶奪投票櫃，導致議事人員手指擦傷，立法院長蘇嘉全表示深切遺憾。

立法院程序委員會21日處理中選會主委被提名人李進勇人事同意權案，經表決後，通過民進黨立法院黨團的提案，將在今天的院會處理。

民進黨立法院黨團、國民黨團今天一早都發出甲級動員，上午7時議場門一開，藍綠搶占主席台。

蘇嘉全辦公室上午發布新聞稿指出，立法院會將行使中央選舉委員會人事同意權，但上午8時30分左右，江啟臣、林為洲強行搶奪投票櫃，導致議事人員受傷，對這種非理性的暴力行為，蘇嘉全表示深切遺憾。

蘇嘉全表示，立法院行使人事同意權，是憲法賦予的憲政職權，應受最高度的尊重，不應以暴力行為杯葛，甚至傷害無辜的議事人員。

上午9時，院會仍未開始，國民黨團立委在主席台上高喊「退回李進勇」、「程序作弊、投票無效」等口號，國民黨立委賴士葆更拿礦泉水潑在民進黨立委何志偉身上。

江啟臣在台上說，上次內政委員會審查李進勇人事同意權案的議事錄清楚記載，李進勇沒有簽到，「就這樣完成審查了嗎？」沒有一次中選會人事同意權是這樣審的，投下去的話，對台灣民主是最大恥辱。（編輯：鄭雪文）1080528