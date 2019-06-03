接任中選會主委 李進勇：守法維持機關獨立性

（中央社記者王承中台北3日電）中央選舉委員會今天舉行主任委員交接典禮，李進勇就任中選會主委。他表示，會記取各界的期許，確實遵守法律規定，維持中選會的獨立性，依法中立的執行各項業務。

前中選會主委陳英鈐因去年九合一選舉併公投選務亂象在去年11月25日請辭獲准，職缺由副主委陳朝建代理。立法院日前通過中選會主委李進勇人事同意權案，中選會今天上午舉行代理、新任主委交接典禮，在行政院秘書長李孟諺監交下，李進勇接任中選會主委。

67歲的李進勇是雲林縣四湖鄉人，台灣大學法律研究所碩士，曾任法官、律師、立法委員、基隆市長、內政部次長、法務部次長、交通部次長、行政院公共工程委員會副主任委員與雲林縣長等職。李進勇歷任中央與地方公職，相當熟稔行政事務，對法律也很熟悉。

李進勇在致詞時表示，行政院長蘇貞昌在2月初約見他時表示要提名他擔任中選會主委，只有1個任務期許，就是要改進各項選務的缺失，避免去年公投綁大選產生的困難再次重演，同時也特別交代，外界可能對人事案有所疑慮，所以要主動率先解決黨籍問題。

李進勇說，他在接受提名後，馬上依照黨內程序註銷黨籍，這是決心跟社會大眾的交代，但光靠嘴巴講還不夠，往後他也會記取各界的期許，與中選會同仁大家共同努力，確實遵守法律規定，維持中選會的獨立性，依法中立的執行各項業務。

李進勇指出，在這段時間內，大家的焦點都擺在他的黨政背景，但就法律面來講，中選會組織法並未限制具備黨籍的人來擔任委員，反而正面承認是可以的。中選會組織法第3條規定，委員中同一黨籍者，不得超過委員總數1/3。這就是承認具備政黨背景的人一樣可以為全國選務來效力，他沒有違法就任中選會主委。

李進勇表示，台灣實施的是政黨政治，建立在民主制度的基礎上，追求人民、國家最大的福利，國家、人民的利益遠高於政黨利益，因此很期待各政黨都不要置外於國家機關的支持跟維護。如果有政黨認為具有政黨背景的人不適合擔任獨立機關的職務，如何能夠期待1個政黨致力於維護獨立機關的運作。

李進勇也指出，中選會及各地選委會即將面臨總統立委選舉跟公投，在中選會眼中沒有選舉公投輸贏，只有選舉公投的成敗。讓選民選出心目中理想人選，讓公民的意見能夠真正呈現。不問哪個個人、政黨、團體的輸贏，要能讓公民意志完整呈現，期許同仁要把這個觀念深植在心中，要捍衛選務機關的價值。（編輯：李信寬）1080603

影片來源：中央社

中選會主任委員交接典禮3日在中選會舉行，中選會代理主委陳朝建（左）將印信交給新任主委李進勇（右），由行政院秘書長李孟諺（中）監交。中央社記者吳翊寧攝 108年6月3日