更多編輯台推薦新聞：
里山動物列車2.0啟程 神秘車廂營造生態系
生活

里山動物列車2.0啟程 神秘車廂營造生態系

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

老鷹水面展翼如拱橋 他拍下完美瞬間
國際

老鷹水面展翼如拱橋 他拍下完美瞬間

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

專題／不只愛上台灣濃濃人情味 德籍醫生也愛臭豆腐

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

竹市之友會成立 王金平：以遍地開花爭取認同

最新更新：2019/06/03 16:26
前立法院長王金平（前左）3日到新竹市關帝廟出席「新竹市王金平之友會」成立大會，與現場民眾一起包粽子，提前慶端午。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月3日
前立法院長王金平（前左）3日到新竹市關帝廟出席「新竹市王金平之友會」成立大會，與現場民眾一起包粽子，提前慶端午。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月3日

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）前立法院長王金平今天出席「新竹市王金平之友會」成立大會時表示，他將舉辦多場小型造勢活動，以「遍地開花」方式，積少成多，爭取人民認同。

王金平上午到新竹市關帝廟出席「新竹市王金平之友會」成立大會，他致詞指出，美中貿易戰是透過關稅的方式進行科技戰爭，台灣面臨這樣的局面要很謹慎，因為台灣與中國的貿易相當高，所以美中貿易戰也會對台灣造成影響。

王金平說，政府提出要投入經費歡迎台商回流，但土地、用電都成問題。執政者對於各項政策都要能掌握，包括要讓國內和諧、兩岸和平、經濟發展等，他已提出包括經濟、財政、科技、教育文化、社會、環境保護等方向國政白皮書，若能當選總統，一定會落實。

對於凱道造勢挺高雄市長韓國瑜活動，王金平表示給予祝福。他說，自己會在各地舉辦小型的造勢活動，以「遍地開花」方式，積少成多，爭取人民認同。

致詞後，王金平與民眾一起包粽子，提前歡慶端午節；下午前往新竹市「春池綠能玻璃觀光工廠」參訪，由春池玻璃實業有限公司董事長吳春池親自介紹廢玻璃回收、再利用等製程；接著再轉往新竹市榮民之家，探望老榮民。（編輯：戴光育）1080603

前立法院長王金平（右3）3日到新竹市「春池綠能玻璃觀光工廠」參訪，由董事長吳春池（右4）親自介紹廢玻璃回收再利用等製作流程。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月3日
前立法院長王金平（右3）3日到新竹市「春池綠能玻璃觀光工廠」參訪，由董事長吳春池（右4）親自介紹廢玻璃回收再利用等製作流程。中央社記者魯鋼駿攝 108年6月3日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報