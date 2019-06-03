竹市之友會成立 王金平：以遍地開花爭取認同

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）前立法院長王金平今天出席「新竹市王金平之友會」成立大會時表示，他將舉辦多場小型造勢活動，以「遍地開花」方式，積少成多，爭取人民認同。

王金平上午到新竹市關帝廟出席「新竹市王金平之友會」成立大會，他致詞指出，美中貿易戰是透過關稅的方式進行科技戰爭，台灣面臨這樣的局面要很謹慎，因為台灣與中國的貿易相當高，所以美中貿易戰也會對台灣造成影響。

王金平說，政府提出要投入經費歡迎台商回流，但土地、用電都成問題。執政者對於各項政策都要能掌握，包括要讓國內和諧、兩岸和平、經濟發展等，他已提出包括經濟、財政、科技、教育文化、社會、環境保護等方向國政白皮書，若能當選總統，一定會落實。

對於凱道造勢挺高雄市長韓國瑜活動，王金平表示給予祝福。他說，自己會在各地舉辦小型的造勢活動，以「遍地開花」方式，積少成多，爭取人民認同。

致詞後，王金平與民眾一起包粽子，提前歡慶端午節；下午前往新竹市「春池綠能玻璃觀光工廠」參訪，由春池玻璃實業有限公司董事長吳春池親自介紹廢玻璃回收、再利用等製程；接著再轉往新竹市榮民之家，探望老榮民。（編輯：戴光育）1080603