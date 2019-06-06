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蘇貞昌表態挺蔡總統 盼民眾再給她多點時間

最新更新：2019/06/06 21:38

（中央社記者顧荃台北6日電）民進黨總統初選10日起民調決勝負，行政院長蘇貞昌今天在高雄陪同總統蔡英文視察國家運動訓練中心時說，就像運動選手需累積經驗，才會有好成績，希望民眾再給蔡總統多一點時間。

民進黨總統初選將於10日至14日進行民調。蘇貞昌說，就像他擔任一任屏東縣長，很多事情半途而廢，而當兩屆台北縣長，很多政績到現在都被人稱頌。前行政院長賴清德做台南市長也是做兩屆，地方首長都需要兩任時間做事，總統領導國家興革更是重大，更需要給她一點時間。

行政院副院長陳其邁晚間也在臉書發文挺蔡總統。他說，施政成果已經慢慢浮現，無論是史上最有感全民減稅、台商回台投資超過新台幣3000億、北美事務委員會正名為台灣美國事務委員會，以及美國國會通過四大友台法案等，都證明蔡總統的方向是正確的。

陳其邁說，改革的過程無比艱困，但落實承諾是政治家與政客最大的不同。年金改革、追討黨產、實現平權，蔡總統推動的每一個改革，可能都是損失選票，以自己的政治生涯作賭注，但蔡總統是為台灣做對的事，他相信蔡英文總統是最適合帶領台灣的領導人。（編輯：黃國倫）1080606

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